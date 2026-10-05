Brote de peste en Rusia: lo último que se sabe; número de contagios y muertes… y la reacción de Trump (Pexels)

Después de la muerte de una técnica de laboratorio de 28 años por neumonía de etiología después de romper un tubo de ensayo en el Instituto Contra la Peste en Siberia y Extremo Orienta días antes de su fallecimiento, el mundo se ha puesto en alerta por la supuesta propagación de la peste pulmonar.

En el instituto, aproximadamente 200 personas se encuentran bajo vigilancia médica.

Este virus es hasta 100 veces más letal que el COVID-19 y se propaga de manera directa por la vía aérea. El Gobierno Ruso empezó a realizar control de temperatura para las y los pasajero que parten desde Irkutsk.

Situación actual de Siberia

Hasta el momento, el país euroasiático no ha hecho mención sobre un brote de la enfermedad, no obstante, cinco hospitales fueron puestos en cuarentena como medida preventiva de hasta 3 semanas estas instituciones permanecen bajo vigilancia médica.

La autoridades prohibieron visitas y contacto con los centros en cuarentena. Asimismo impusieron el uso obligatorio de mascarillas.

¿Hay casos confirmados de contagio o muerte de la peste?

Actualmente no se ha confirmado casos de contagio o muerte por el virus; las personas que estuvieron en contacto con la paciente dieron negativo a peste neumónica.

Asimismo otra versión de los hechos que está sobre la mesa, dice que el contagio de la trabajadora se dio en Tailandia, lugar que visitó en sus recientes vacaciones.

La reacción del presidente de Estados Unidos

“Esa es una enfermedad que solíamos poder controlar. Pero de alguna manera esos microbios se han vuelto más fuertes como parte de un ejército […] Les ayudaremos”, contestó Donald Trump después de que se le preguntara sobre la situación médica actual de Rusia.

La Casa Blanca ya se encuentra vigilando los informes de la enfermedad.