Explosión de auto bomba en Cauca, Colombia deja tres heridos: ¿Qué pasó y por qué preocupa el incremento de violencia?

Auto bomba El vehículo cargado de explosivos es el tercer incidente en la región en los últimos días.

Un vehículo cargado con explosivos detonó la mañana de este lunes 12 de octubre de 2026 en el sector del peaje de El Bordo, en el municipio de Patía, ubicado en el departamento del Cauca, dejando un saldo preliminar de tres civiles heridos y la destrucción casi total de la infraestructura del peaje. Las autoridades atribuyen el atentado, de manera preliminar, a integrantes de la estructura Carlos Patiño del Grupo Armado Organizado Residual, disidencias de las FARC al mando “Iván Mordisco”.

¿Qué pasó con el carro bomba en Colombia este 12 de octubre?

El hecho se registró hacia las 5:40 horas sobre la vía Panamericana, corredor estratégico que comunica Pasto con Popayán. La explosión generó daños materiales afectando viviendas cercanas y obligó al cierre preventivo e indefinido de la carretera mientras tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional y personal especializado realizan labores de verificación y aseguramiento del área.

También se reportó el hallazgo de un cilindro sospechoso, marcado con mensajes alusivos a las disidencias, que no detonó.

Según el comunicado de la Tercera División del Ejército Nacional, los soldados desplegados no presentaron afectaciones y mantienen el control del sector con apoyo de capacidades aéreas y en coordinación con la Policía Nacional. La institución rechazó de manera categórica este tipo de acciones, que ponen en riesgo a la población civil.

Se intensifican los hechos de violencia en Cauca

Este es el tercer carro bomba detonado en la región durante la última semana, en medio de una escalada de hostilidades que incluye combates, ataques con drones, hostigamientos a bases militares y la neutralización de otros artefactos explosivos.

Solo tres días antes, el 9 de octubre, tropas del Ejército frustraron un atentado similar en el mismo corredor vial, cuando sospechosos de la misma estructura abandonaron un vehículo cargado de explosivos y lo activaron al ser detectados. Días antes se habían neutralizado cargas de cientos de kilos en Santander de Quilichao y Miranda.

La vía Panamericana se ha convertido en uno de los principales escenarios de acciones violentas de las disidencias, que buscan afectar la movilidad, generar zozobra y golpear tanto a la Fuerza Pública como a la población civil. Las comunidades del sector de La Depresión (La Sierra) colaboraban en labores de limpieza de la vía, mientras equipos antiexplosivos verifican la zona ante el riesgo de más artefactos.

La situación en el suroccidente del país mantiene en alerta a las autoridades, que han reforzado el despliegue militar. El atentado se produce en un puente festivo marcado por múltiples incidentes de orden público en Cauca, lo que eleva la preocupación por la seguridad de habitantes, viajeros e infraestructura crítica en una de las zonas más afectadas por la violencia residual de los grupos armados ilegales.