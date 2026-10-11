Papa León XIV El Papa León XIV será intervenido quirúrgicamente para la extracción de un nódulo pulmonar (EFE)

El Papa León XIV anunció este domingo 11 de octubre que se someterá a una intervención quirúrgica para la extracción de un nódulo localizado en uno de sus pulmones. El Pontífice dio a conocer la noticia directamente ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, tras la conclusión de sus actividades dominicales habituales.

¿Qué informaron las autoridades médicas sobre la salud del Santo Padre?

La detección de la lesión pulmonar ocurrió durante una serie de revisiones recientes y controles periódicos a los que se somete el obispo de Roma. Tras el hallazgo, el equipo de especialistas determinó la necesidad de realizar un procedimiento quirúrgico para retirar el nódulo. Durante su mensaje, el Papa aseguró a los asistentes que fue identificado en una etapa temprana.

Los nódulos pulmonares son pequeñas masas de tejido que suelen detectarse mediante estudios de radiografía o tomografía computarizada.

Aunque en un alto porcentaje de los casos corresponden a formaciones benignas, requieren de una evaluación especializada para determinar su naturaleza, tamaño y características. Hasta el momento, el Vaticano no ha confirmado que la lesión esté vinculada a un cuadro oncológico ni ha detallado el diagnóstico patológico definitivo.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la operación del Papa?

La intervención quirúrgica está programada para realizarse durante el transcurso de la segunda semana de octubre. Si bien las autoridades de la Santa Sede no han fijado la hora ni el día exacto de la cirugía, confirmaron que el procedimiento tendrá lugar en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, centro médico para las atenciones de salud de los pontífices.

Posterior a la intervención quirúrgica, se prevé que el Papa León XIV permanezca hospitalizado bajo observación médica constante durante un periodo estimado de al menos siete días.