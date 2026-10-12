Premio Nobel de Economía 2026: Robert E. Hall y Michael Woodford ganan por revolucionar la estabilización macroeconómica

Nobel de Economía 2026 El miembro del comité del Nobel John Hassler, su presidenta Ellen Moons y el miembro del comité Timo Boppart anuncian a los galardonados con el Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel durante una conferencia de prensa en la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo. (EFE)

La Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció este lunes que el Premio Nobel de Economía 2026 fue concedido a los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford “por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”.

Los galardonados desarrollaron modelos macroeconómicos que han fortalecido la capacidad de gobiernos y bancos centrales para aplicar políticas fiscales y monetarias más eficaces, reduciendo los efectos de las recesiones y moderando los ciclos de expansión económica.

¿Por qué Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026?

De acuerdo con la Academia, las investigaciones de Hall y Woodford proporcionaron nuevas herramientas para diseñar políticas de estabilización capaces de responder con mayor precisión a las crisis económicas.

Sus aportaciones dieron origen al paradigma neokeynesiano, un enfoque que construye los modelos macroeconómicos a partir de fundamentos microeconómicos, es decir, de las decisiones que toman hogares, consumidores y empresas.

La Academia destacó que estos avances han mejorado significativamente la capacidad para gestionar episodios de inestabilidad económica mediante políticas públicas oportunas.

¿Qué cambió con el paradigma neokeynesiano?

Los modelos keynesianos tradicionales se sustentaban principalmente en relaciones estadísticas observadas entre variables como inflación, consumo, empleo y producción.

En contraste, el enfoque neokeynesiano parte del comportamiento de individuos y empresas para explicar el funcionamiento de la economía, lo que representó un cambio profundo en la teoría de las políticas de estabilización.

Este nuevo marco permitió comprender con mayor precisión cómo responden los agentes económicos ante modificaciones en las tasas de interés, el gasto público o los cambios en la política monetaria.

Las principales aportaciones de Robert E. Hall

En 1978, Robert E. Hall publicó una investigación que planteó que las variaciones en el consumo son impredecibles porque dependen de información nueva que los hogares reciben constantemente.

Esta hipótesis se convirtió en uno de los pilares de la investigación moderna sobre el consumo y transformó la forma en que economistas y bancos centrales analizan el comportamiento de las familias frente a cambios económicos.

La contribución de Michael Woodford

Por su parte, Michael Woodford desarrolló modelos que permiten responder con mayor eficacia a las perturbaciones que alteran el equilibrio entre oferta y demanda.

Estos modelos explican cómo las políticas de estabilización pueden reducir o incrementar la demanda para amortiguar los efectos de distintos choques económicos.

Entre las perturbaciones negativas de la oferta figuran, por ejemplo, la escasez de materias primas, mientras que una perturbación positiva puede derivarse de avances tecnológicos que abaratan y facilitan la producción.

En el caso de la demanda, una expectativa favorable sobre la economía puede impulsar el consumo de los hogares, mientras que un escenario adverso provoca el efecto contrario.

¿Cómo impactan estos modelos en la economía mundial?

Los modelos neokeynesianos desarrollados por Hall y Woodford son utilizados actualmente por bancos centrales, ministerios de Finanzas y otras instituciones económicas en todo el mundo para diseñar políticas públicas.

La Academia señaló que estas herramientas han permitido afrontar con mayor eficacia crisis como la provocada por la pandemia de COVID-19 y las recientes crisis energéticas, evitando efectos prolongados sobre el crecimiento económico y la inflación, como ocurrió durante la década de 1970.

La Academia destaca el impacto de sus investigaciones

La Real Academia de las Ciencias de Suecia afirmó que las aportaciones de ambos economistas han fortalecido la capacidad de las autoridades para responder a episodios de inestabilidad económica.

“No nos hemos visto sumidos en una depresión económica catastrófica como la de la década de 1930. Las recesiones y los episodios de alta inflación no han desaparecido, pero son menos prolongados”, destacó la institución al anunciar el Premio Nobel de Economía 2026._Con información de EFE.