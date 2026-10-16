Pánico en Japón por falsa alerta de terremoto magnitud 9.9: ¿Qué fue lo que pasó y por qué habría sido el más devastador?

Falsa alarma en Japón Los servicios de emergencia alertaron por un terremoto de 9.9 grados, en lo que fue un error, ya que el sismo fue de 6.9 grados.

Diferentes terremotos de magnitud superior a los 7.0 grados han impactado en múltiples partes del mundo este 2026, causando estragos, muertes y daños materiales. Ahora, este viernes 16 de octubre, la población en Japón vivó momentos de tensión al recibir una falsa alarma de lo que hubiera sido el temblor más grande de todos los tiempos a nivel y con un potencial de devastación sin precedentes.

¿Qué pasó con la falsa alarma en Japón de terremoto de 9.9 grados?

Durante este viernes 16 de octubre, la Agencia Meteorológica de Japón emitió por error una alerta de terremoto de magnitud 9.9 grados en la zona de Hokkaido. La realidad, fue que el sismo ocurrido fue de 6.9 según rectificaron posteriormente ocho minutos después las autoridades locales.

En redes sociales, varios usuarios publicaron los momentos de tensión vividos mientras sonaba la alerta en las calles y en los dispositivos celulares, alertando por la amenaza que anunciaba el terremoto más grande de la historia del mundo y que terminó siendo un error.

Las autoridades de Japón señalaron que ya se encuentran investigando la causa de este error, aunque descartaron que se haya tratado de un ciberataque intencionado para causar pánico.

¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte de la historia y qué pudo haber pasado en Japón si hubiera ocurrido uno de 9.9 grados?

El terremoto más fuerte registrado instrumentalmente en la historia ocurrió en Chile el 22 de mayo de 1960, con una magnitud de 9.5, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Conocido como el terremoto de Valdivia o el Gran Terremoto de Chile, provocó una enorme destrucción, causó miles de muertes y generó un tsunami que afectó a distintas zonas del océano Pacífico, incluido Japón.

En Japón, un terremoto hipotético de magnitud 9.9 podría haber provocado una catástrofe de consecuencias extraordinarias, especialmente si su epicentro estuviera frente a la costa y generara un tsunami. El antecedente más cercano es el sismo de magnitud 9.0 del 11 de marzo de 2011, que golpeó la región de Tohoku, produjo olas gigantes que inundaron poblaciones costeras y desencadenó el accidente nuclear de Fukushima.

Además, la escala de magnitud es logarítmica, por lo que cada aumento de un grado representa aproximadamente 31.6 veces más energía liberada, por lo que un sismo de 9.9 sería considerablemente más potente que el de Chile de 1960.