El Jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez y líder del PSOE, en el cierre de su campaña en Madrid (EFE)

Elecciones generales en España — Terminó la espera y este 29 de noviembre más de 38 millones de españoles con derecho al voto acuden a las urnas para renovar al Congreso y al Jefe de Gobierno. Encuestas apuntan que el Partido Popular (PP) se perfila para ganar, mientras que el PSOE, sería el gran perdedor, mientras que el ultraderechista Vox sería la sorpresa.

Especialistas en España ven que para conformar un gobierno de mayoría, PP y Vox, podrían unir fuerzas, lo que garantizaría que después de 51 años un partido de ultraderecha regresaría al gobierno desde la muerte de Francisco Franco.

España celebra este domingo unas elecciones anticipadas para renovar a su Congreso de Diputados y el Senado, en medio de una creciente tensión política y descontento social, marcado por la crisis de vivienda, un aumento descontrolado de la inmigración y de una inflación al alza. El voto ciudadano decidirá por la continuidad de Pedro Sánchez como Jefe de Gobierno o dar un giro de timón en busca de una nueva ruta política.

Las propuestas de gobierno de los candidatos a la Jefatura de Gobierno ha marcado los puntos para la reflexión, lo que según analistas, tiene contra la pared a Pedro Sánchez.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, favorito para ganar la elección para Jefe de Gobierno (EFE)

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, centra su programa en las políticas sociales y el acceso a la vivienda. Promete destinar el 1 % del PIB a este sector, ampliar el parque público de viviendas y establecer una ayuda mensual de 200 euros por cada hijo menor de edad. También propone reforzar la protección de las pensiones y los salarios.

PROGRAMAS

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Nuñez Feijóo, resalta que su programa de gobierno se centra en cuatro objetivos: “reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de España”.

Por su parte, el partido de ultraderecha Vox, con Santiago Abascal al frente, defiende una política migratoria mucho más dura, con mayores obstáculos a la regularización de inmigrantes y su expulsión del país a los sin papeles; dar prioridad para los ciudadanos españoles en el acceso a determinadas ayudas sociales y viviendas públicas. Asegura que el dictador Francisco Franco era mejor que el alcual presidente español Pedro Sánchez. En el ámbito económico, propone reducir impuestos y eliminar regulaciones.

Santiago Abascal, dirigente del ultraderechista Vox, en su cierre de campaña en Valencia (EFE/EFE)

Por otra parte, la coalición de izquierdas Frente Amplio, encabezada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, propone reducir los precios de los alquileres, ampliar el parque público de viviendas asequibles y reforzar la protección de los inquilinos. Asimismo, aboga por una mayor redistribución de la riqueza: limitar las grandes herencias mediante un impuesto del 100 % sobre la parte que supere los 10 millones de euros por heredero.

ENCUESTAS

De acuerdo con encuestas locales y a unas horas de la elección, los sondeos sitúan al Partido Popular en primer lugar, según un análisis publicado por el periódico El País, que reúne los resultados de numerosas empresas y que ponen al PP con el 31.4 % de las preferencias, frente al 29.1 % del Partido Socialista y del 17.9 % de Vox.

Otros medios como Antena 3 y el periódico El Mundo, destacan que cuatro de las últimas cinco encuestas dan la victoria al PP, como GAD3, que le da 131 diputados; Sigma Dos, entre 126 y 132, y Gesop, entre 132 y 138. El PSOE queda segundo en todas ellas, con entre 108 y 124 diputados, según ABC y Libertad Digital. El CIS, que dirige José Félix Tezanos, es el único que pone primero a Sánchez, con 34.4 % de los votos.

Sin embargo, pese a obtener el mayor porcentaje de votos esto no le garantiza formar Gobierno, por lo que deberá buscar alguna alianza para alcanzar el apoyo suficiente en el Congreso, donde la mayoría absoluta se sitúa en 176 diputados.

Por primera vez, en una elección en España se podrá votar con un documento de identidad (DNI) digital (EFE)

Según analistas, el conservador Partido Popular y Vox podrían unir fuerzas para sumar 190 escaños, por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Analistas consultados por el periódico El País, refieren que hay un 83 % de probabilidad de que ambas formaciones consigan esa mayoría, lo que abriría la puerta a un acuerdo de gobierno, lo que pondría de regresó a un partido ultraderechista en el gobierno desde 1975, cuando murió el dictador Francisco Franco.

En tanto, los socialistas del Jefe de Gbierno Pedro Sánchez necesitarían el apoyo de otras fuerzas de izquierda y partidos regionales para mantenerse en el poder.

ANTECEDENTE

La celebración de estos comicios anticipados surge, luego de que el pasado 5 de octubre, el Jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones, después de que el Congreso rechazara dos decretos de su Ejecutivo destinados a afrontar la crisis de la vivienda, tras una ola de protestas desencadenada por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años que llevaba 71 habitando en su casa y que fue desalojada. Las medidas del líder del PSOE fueron rechazadas con los votos del Partido Popular, Vox y otros partidos.

Para esta elección están convocados a las urnas 38.6 millones de electores para elegir a 350 diputados y 209 senadores en unas elecciones generales, las decimoséptimas que se celebran en España, en las que, por primera vez, se podrá votar con un documento de identidad (DNI) digital.

DATOS

Elecciones en España

Que se elige: Se renueva Congreso de Diputados y Jefe de Gobierno

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Candidatos: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio)

Convocados a las urnas: más de 38 millones

Mayoría absoluta: 176 de 350 diputados.

(Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026