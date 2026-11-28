Guerra civil en Yemen El puerto estratégico de Moca, en el mar Rojo, cerca del estrecho de Bab el Mandeb

Los hombres armados que abordaron este sábado un buque de carga a unas 64 millas náuticas (118 kilómetros) al suroeste de Balhaf, en la costa de Yemen, abandonaron la embarcación, cuya tripulación se encuentra a salvo y que continúa su navegación hacia el siguiente puerto de destino, según informó la Marina británica.

La entidad de la Marina británica para Operaciones Martímas Comerciales (UKMMTO, por sus siglas en inglés) comunicó en una actualización que había sido informada de que las personas no autorizadas habían abandonado el buque y que todos los miembros de la tripulación se encontraban a salvo.

El incidente se produjo en la posición 12°55’N 048°04’E, en aguas del golfo de Adén, después de que el capitán alertara de que varias personas armadas y no autorizadas habían abordado la embarcación a las 06:30 horal local y habían tomado el control de la misma.

La UKMTO señaló que el buque se dirige ahora a su siguiente puerto de escala y que las autoridades competentes investigan lo sucedido, sin que por el momento se hayan ofrecido detalles sobre la identidad de los asaltantes, el número de personas implicadas o las circunstancias de su retirada.

Ante este incidente, la Marina británica recomendó a los buques que navegan por la zona que extremen las precauciones y comuniquen cualquier actividad sospechosa mientras continúa la investigación.

El suceso se produce en un contexto de repunte de la piratería frente al Cuerno de África y en las inmediaciones del golfo de Adén y el mar Arábigo, donde se han registrado ataques y secuestros de embarcaciones atribuidos a piratas somalíes.

A mediados de noviembre, un petrolero reportó a la UKMTO el acercamiento de dos embarcaciones sospechosas con cuatro personas a bordo y una escalera, equipamiento habitual en los intentos de abordaje en alta mar, a 430 millas náuticas al este de la isla yemení de Socotra, en una zona también afectada por la piratería somalí.

Según datos publicados en octubre por la Oficina Marítima Internacional (IMB), los incidentes atribuidos a piratas somalíes se quintuplicaron durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de tres a quince respecto al mismo periodo del año anterior. Además, estos ataques concentraron los ocho secuestros de embarcaciones registrados en todo el mundo durante ese periodo.