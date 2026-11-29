Elecciones trascendentales Ciudadanos participan en las elecciones generales de España para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado, en una jornada que definirá la integración del próximo Parlamento y el proceso para formar un nuevo Gobierno. Foto: EFE. (EFE)

España celebra este domingo 29 de noviembre elecciones generales para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado, en una jornada en la que 38.6 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para decidir la composición del próximo Parlamento y abrir el proceso para la formación de un nuevo Gobierno, actualmente encabezado por Pedro Sánchez.

Aunque se trata de un proceso interno, sus efectos trascienden las fronteras españolas: el resultado tendrá repercusiones para la Unión Europea, los mercados internacionales, la política migratoria, la relación con América Latina y países como México, con el que la nación ibérica mantiene uno de los vínculos económicos, empresariales, culturales y humanos más estrechos.

¿Qué está en juego en estas elecciones?

Los ciudadanos elegirán a los 350 diputados del Congreso y a 209 senadores. Sin embargo, los comicios no determinan de forma directa al presidente del Gobierno, ya que posteriormente el Congreso deberá investir al candidato que logre reunir los apoyos suficientes para alcanzar una mayoría parlamentaria.

Debido a la fragmentación política que caracteriza al Parlamento español en los últimos años, la conformación de alianzas y acuerdos entre partidos será determinante para la gobernabilidad del país durante los próximos cuatro años.

España es la cuarta economía de la eurozona, miembro de la Unión Europea, del G20 y de la OTAN, por lo que las decisiones del próximo Ejecutivo tendrán impacto en asuntos como la política económica europea, la migración, la transición energética, la política comercial, el apoyo a Ucrania y la relación con América Latina.

¿Por qué también importa a México?

La relación entre ambos países va mucho más allá del ámbito diplomático.

España se mantiene entre los principales inversionistas extranjeros en México, con miles de millones de dólares invertidos en sectores como banca, telecomunicaciones, energía, infraestructura, turismo, seguros, comercio y servicios financieros. Al mismo tiempo, la inversión mexicana en España ha crecido durante los últimos años mediante empresas de los sectores hotelero, inmobiliario, alimentario y de infraestructura.

El comercio bilateral supera los 10 mil millones de euros anuales, mientras que cientos de empresas españolas operan en México y compañías mexicanas mantienen inversiones relevantes en territorio español, de acuerdo con datos de ambos gobiernos.

España también alberga una de las comunidades mexicanas más importantes de Europa. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 60 mil mexicanos residen de manera habitual en ese país, sin contar a quienes poseen doble nacionalidad o realizan estancias temporales por motivos laborales o académicos.

Además, Madrid se ha convertido en residencia o centro de actividades de diversas figuras políticas mexicanas. El expresidente Enrique Peña Nieto ha establecido gran parte de su vida en la capital española desde que concluyó su mandato, mientras que el expresidente Felipe Calderón desarrolla de manera frecuente actividades académicas y profesionales en España.

Elecciones generales anticipadas LA NAVATA (MADRID), 29/11/2026.-Una mujer consulta el censo antes de votar este domingo en un colegio electoral de la localidad de La Navata, Madrid. Los colegios electorales abrieron en España este domingo para los comicios generales que renovarán el Congreso y el Senado, las dos cámaras parlamentarias, y de los que saldrá el próximo Gobierno. EFE/ Mariscal (Mariscal/EFE)

¿Qué ha dicho Claudia Sheinbaum sobre España?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado en distintas ocasiones que México busca mantener una relación de respeto, cooperación y beneficio mutuo con España. También ha reiterado que su Gobierno está dispuesto a fortalecer los vínculos económicos, culturales y de inversión con ese país, aunque ha sostenido la postura de que el Estado español debe reconocer los agravios históricos cometidos durante la Conquista, posición que ya había sido planteada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En materia económica, Sheinbaum ha afirmado que las empresas españolas son bienvenidas en México siempre que respeten la legislación nacional y mantengan relaciones transparentes con las autoridades.

¿Qué dijeron los principales candidatos durante la jornada electoral?

Los tres principales aspirantes a encabezar el próximo Gobierno coincidieron en un llamado a la participación ciudadana, aunque con mensajes acordes a sus posiciones políticas.

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez (PSOE), pidió una participación amplia al considerar que un mayor número de votantes fortalece la representación democrática y ayuda a combatir la desinformación sobre el proceso electoral.

Por su parte, el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, expresó confianza en el sistema electoral español y llamó a los ciudadanos a votar “sin miedo”, con memoria y convicción sobre el futuro del país.

En tanto, el dirigente de Vox, Santiago Abascal, pidió una participación masiva para que, en sus palabras, “no haya que arrepentirse mañana”. También exhortó a acudir a las urnas “sin miedo” y afirmó que una alta participación fortalece la legitimidad democrática.

Comicios trascendentales El candidato ultraderechista a presidente del Gobierno español, Santiago Abascal (vox), vota en Madrid para las elecciones generales de este domingo. EFE (EFE)

¿Por qué el resultado será seguido fuera de España?

Los resultados serán observados por gobiernos, inversionistas y organismos internacionales debido al peso político y económico de España dentro de Europa.

Para México, el desenlace también resulta relevante por la magnitud de las inversiones bilaterales, la presencia de miles de ciudadanos mexicanos en territorio español, la estrecha relación empresarial y la cooperación en áreas como educación, cultura, ciencia, turismo y comercio, pese al distanciamiento que aconteció durante el obradorismo y que ha comenzado a resarcirse en la administración de Claudia Sheinbaum._Con información de EFE.