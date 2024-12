Exige PAN se extienda operativo “enjambre” a todas las entidades y municipios violentos; fustiga a Rocha Moya

Rubén Rocha Moya El gobernador de Sinaloa, en su visita a la Cámara de Diputados (Graciela López/Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

El PAN en el Senado, a través de su vicecoordinador, Enrique Vargas, calificó de preocupante la situación de inseguridad que se vive en el territorio nacional, sobre todo en Sinaloa, a donde ya fue Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y “no pasa nada”.

Por ello, el panista se pronunció porque el operativo “Enjambre” se implemente también en aquellos estados y municipios del país con alta incidencia delictiva.

En ese sentido, el expresidente municipal de Huixquilucan, criticó la actitud indolente del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que calificó de “sumamente preocupante”.

Le dice a la ciudadanía que no pasa nada y que sigan con su vida, cuando los empresarios han reportado pérdidas por casi 18 mil millones de pesos a consecuencia de la violencia, fustigó.

Sinaloa lleva al menos ocho semanas sumida en violencia ininterrumpida, derivado de la guerra que se desató entre los “chapitos” y los “mayitos” tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada quien fue trasladado a los Estados Unidos, presuntamente entregado por el hijo mayor del Chapo Guzmán.

Vargas se pronunció porque el operativo “Enjambre” que se implementó en el Estado de México para detener a funcionarios municipales coludidos con el crimen organizado, se extienda a aquellas entidades y municipios clasificados como altamente peligrosos.

“Mira, no sólo en el Estado de México sino en todo el país, yo si hago un llamado al gobierno federal que vayan a los municipios más peligrosos, que vayan a Culiacán, que vayan a los municipios que realmente tienen una incidencia sumamente alta y no solo en el Estado de México, lo celebro, qué bueno, que se sigan con los demás estados y los demás municipios no solo un operativo”.

Acusó que la violencia que se registra actualmente es producto de la política de “abrazos, no balazos”, y lo que se necesita es una estrategia real, más fuerte, donde la presidenta de la República tome “cartas más fuertes” en el tema de la seguridad.

Dijo que se requiere invertir en las policías municipales y estatales, porque la Guardia Nacional, simplemente no funciona.