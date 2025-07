Lichtman: “Absurdo que México forme parte de la negociación con Ovidio”

A decir de Lichtman, las autoridades de México, en administraciones previas, han acusado a la DEA de fabricar casos en contra de los funcionarios mexicanos

Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico, esto como parte de un acuerdo de culpabilidad con autoridades de EU. Tras darse a conocer la información, el abogado del capo, Jeffrey Lichtman, tachó de absurda la posibilidad de que las autoridades estadounidenses contemplaran la posibilidad de incluir al gobierno mexicano en las negociaciones con Ovidio Guzmán López.

El abogado de “El Ratón” ha citado el ejemplo de exfuncionarios mexicanos aprehendidos por Estados Unidos bajo acusaciones de mantener vínculos con cárteles de la droga, mismos que luego han sido liberados y exonerados en México.

A decir de Lichtman, las autoridades de México, en administraciones previas, han acusado a la DEA de fabricar casos en contra de los exfuncionarios señalados, violando con tales actos acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y el gobierno mexicano. La defensa de Ovidio también criticó los señalamientos emitidos desde la presidencia con respecto a que México debía haber participado en el proceso legal de la extradición del narcotraficante y citó a la titular de ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para criticar lo expresado por la presidenta entorno a que los criterios aplicados por los estadounidenses en el juicio contra El Ratón son contradictorios; “Me parece que ella sentía que el gobierno de Estados Unidos no debió negociar un acuerdo con Guzmán porque se dice que es un terrorista y EU no negocia con terroristas. Parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos fueran traídos a la Unión Americana”, explicó Lichtman.

Finalmente, tras emerger de la sala de audiencia de la Corte de Chicago, Lichtman lanzó un dardo a CSP al aconsejarle que “debería fijarse en sus predecesores en la presidencia y tratar de averiguar ¿por qué sucedió eso?; ¿por qué nunca se hace ningún esfuerzo por detenerlos?”.