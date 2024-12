Manotazos, conato de bronca y amenazas de muerte en Senado entre morenistas y panistas

Trifulca en Senado entre morenistas y panistas

Cuando se votaba su iniciativa para normar el uso de la figura del “voto particular” y que no se alarguen las sesiones, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, intentó golpear al vicecoordinador del PAN, Enrique Vargas.

Todo comenzó al finalizar el debate de las leyes secundarias de la reforma judicial, cuando el coordinador de la mayoría de Morena y el senador Miguel Ángel Yunes se acercaron a reclamar al panista Mario Humberto Vázquez Robles sus palabras al intervenir en el debate.

Jaloneos en la Cámara de Senadores. 😰@adan_augusto presentó una iniciativa para normar voto particular para evitar que la oposición pida muchos turnos en tribuna cuando la mayoría ya avaló un proyecto, lo que desató caos entre los asistentes. pic.twitter.com/3NgM4kmP3b — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) December 6, 2024

En principio, Enrique Vargas le dice algo a López Hernández y se escucha la voz de una senadora decir “¡váyanse de aquí!”.

La declaración, que desató la inconformidad y unas supuestas amenazas, fue la referencia al senador Miguel Ángel Yunes Márquez, por parte del panista, Mario Humberto Vázquez Robles

“Todo mundo sabe perfectamente que le han eliminado las órdenes de aprehensión que tenía previamente a que ustedes lo cooptaran y lo amenazaran y él concediera, cediera y las diera…”, ironizó.

Esto hizo explotar a López Hernández, quien se abalanzó sobre Enrique Vargas en un intento por golpearlo. Incluso, lo sujeta del hombro derecho. Pero, un asesor interpone entre los dos para separarlos.

Con ello soltaron los manotazos y empujones entre senadores de Morena y del PAN, quienes trataban de arropar a Vargas, pues algunos legisladores oficialistas lo retaban a golpes.

Es Manuel Velasco, el coordinador del Partido Verde, que detiene el intento de golpe de Adán Augusto y jala a Vargas para abrazarlo y extiende los brazos para evitar que Gino Segura lo golpeara también.

Francisco Ramírez Acuña, intenta detener a Fernando Salazar, que pretendía agredir a Vargas. Y también interviene el panista Vázquez Robles para defender al mexiquense.

Desde la Presidencia del Senado, Gerardo Fernández Noroña pedía calma sin conseguirlo.

Momentos después, el senador Humberto Vázquez declaró que el morenista Gino Segura lo amenazó y le dijo “te voy a madrear”, por lo que anunció que presentará una denuncia penal por estos hechos con el respaldo de la bancada panista.

El chihuahuense responsabilizó de seguridad y a la de su familia a Adán Augusto López Hernández y a Miguel Ángel Yunes Márquez.

No me preocupan: Adán Augusto

En tomo retador, Adán Augusto pidió la palabra para responderle al chihuahuense que “con gusto me quito el fuero para responder a la acusación”.

“A mí no me ocupa, ni me preocupa que me vengan a amenazar que van a presentar una denuncia en mi contra, yo soy responsable de mis palabras y lo que yo digo, hasta el final lo sostengo, desde luego que hay una diferencia con el senador y aquí, afuera o donde guste nosotros estamos dispuestos, al menos yo a sostenerlo en su cara, y a solucionar cualquier diferencia que evidentemente por el contenido de sus palabras ya no es un asunto político.”, retó

Posteriormente, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, llamó a la cordura y que los ánimos se relajaran y que si alguno de los ofendidos tenía que ofrecer una disculpa lo hiciera en la sesión del próximo martes.