Hepatitis C, enfermedad silenciosa, pero que es tratable si se detecta a tiempo

Detección de la Hepatitis C, salva tu vida Una prueba rápida de detección del virus de la Hepatitis C, puede salvar tu vida si se detecta a tiempo y evitar complicaciones de salud

La doctora Gloria Mayela Aguirre García, especialista en Medicina Interna y subespecialidad en Infectología, advirtió la importancia de que personas con factores de riesgo, acudan a realizarse una prueba de detección del virus de la Hepatitis C (VHC), a fin de poder iniciar un tratamiento temprano y evitar las complicaciones que en etapas avanzadas pueden llevar a cirrosis hepática o cáncer de hígado.

En este sentido, mencionó que con base en datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) la prevalencia nacional de anticuerpos contra el virus de Hepatitis C en población de 20 años o más es del 0.38%, es decir, alrededor de 307 mil personas, de las cuales cerca del 15% tiene una infección activa con presencia de ARN viral, es decir que unas 46 mil personas podrían estar viviendo con este virus sin saberlo, y entre el 45% hasta el 85% de las personas infectadas no lo saben.

Es importante mencionar que la hepatitis C puede causar algunos síntomas, aunque por lo regular esto no ocurre en etapas iniciales, y puede pasar mucho tiempo hasta que las personas comienzan a presentar algunas complicaciones como malestar que se puede confundir con una gripe, así como fatiga, fiebre, pérdida de apetito, dolor abdominal, orina oscura, heces claras y coloración amarillenta de la piel y los ojos.

Prueba Hepatitis C Fundación CTR realizará pruebas de detección gratuitas para la detección del virus de Hepatitis C

Pruebas de detección gratuitas

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la Hepatitis, -el próximo 28 de julio-, resaltó, Fundación CTR, realizará una campaña para realizar pruebas gratuitas de antígeno para Hepatitis C, el próximo día 24, en diversos puntos de la ciudad de México.

El objetivo, enfatizó, es generar conciencia sobre las hepatitis virales, sus consecuencias, y la importancia del diagnóstico oportuno.

Ello, debido a que este virus causa una inflamación lenta, progresiva y crónica, minimizando la activación del sistema inmune, lo que se traduce en infecciones asintomáticas en la mayoría de los casos que evolucionan a inflamación crónica, lo que ocasiona en estos pacientes cirrosis y cáncer”.

La cirrosis hepática, una de las principales consecuencias de la infección crónica por VHC, es actualmente la cuarta causa de muerte en México y una de las principales causas de discapacidad. A nivel mundial, más de 170 millones de personas viven con Hepatitis C en el mundo.

Al respecto, Abelardo Perches, director de Fundación CTR señaló que hacer visible la Hepatitis C y promover la detección temprana salva vidas, de ahí que la fundación a su cargo, llevará brigadas de salud a las calles, “acercando la salud a quienes más lo necesitan”, y precisó que estas pruebas son rápidas, gratuitas y pueden marcar la diferencia entre una vida sana o vivir con una enfermedad avanzada.

Vías de transmisión

La doctora Gloria Mayela Aguirre recordó que las vías de transmisión de este virus son principalmente al compartir agujas o jeringas, o cualquier otro material para inyectarse drogas, al hacerse tatuajes o piercings con equipo que no esté debidamente esterilizado, así como por transmisión sexual, aunque es menos común, y de madre a hijo durante el embarazo.

En este contexto, la doctora Aguirre García aclaró ideas equivocadas que se tienen en relación a este virus, en el sentido de que se piensa que la Hepatitis C es rara, lo cual no es cierto, porque, sostuvo, si bien es cierto que la prevalencia nacional se ha mantenido estable, reiteró, se estima que en la actualidad, alrededor de 46 mil personas padecen esta enfermedad de forma activa y no lo saben.

Cualquier persona expuesta a sangre infectada está en riesgo, sin importar la edad, aunque hasta un 60% de los nuevos casos se concentra en personas de 15 a 29 años.

No es cierto que el contacto casual (besos o abrazos) transmite hepatitis C, pero sí se adquiere si se comparten cepillos de dientes o rastrillos con restos de sangre.

Aunque el hígado es el principal órgano afectado, la hepatitis C en etapas avanzadas también puede dañar el cerebro, vasos sanguíneos, páncreas y riñones.

Es una enfermedad que se transmite por contacto sangre con sangre, y por vía sexual existe un mayor riesgo de contagio si hay contacto con sangre o coinfección con VIH.

Cuándo hacerse una prueba rápida de detección

La doctora García recomendó a los mayores de 18 años realizarse esta prueba al menos una vez en la vida y las mujeres embarazadas, las personas con antecedentes como uso de drogas intravenosas.

Transfusiones sanguíneas antes de 1992, hemodiálisis, coinfección con VIH o personal de salud expuesto a sangre contaminada, realizarse esta prueba al menos cada 6 a 12 meses, a fin de tener una detección temprana e iniciar el tratamiento oportuno, para evitar complicaciones a largo plazo.