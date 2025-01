Sheinbaum Pardo: migrantes mexicanos no son delincuentes

El impacto económico de los migrantes mexicanos en EU La presidenta Claudia Sheinbaum defendio la fuerza laboral de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y rechazó que sean delincuentes

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la idea de que los migrantes mexicanos sean delincuentes, y aunque admitió que sí pudiera haber alguna persona que haya delinquido, “eso no quiere decir que los migrantes no aporten a la economía de Estados Unidos y eso lo vamos a decir siempre y cuando estemos en pláticas formales con el gobierno de Estados Unidos también lo haremos”.

Consultada respecto a versiones que señalan a un mexicano en condición de calle, como el responsable de los incendios forestales en Los Ángeles, la presidenta demandó “que se haga la investigación y que no prejuzguen, sino que hagan su investigación”, y aseveró que si hay alguna injusticia siempre está el consulado para apoyar.

Cuestionada respecto a que si ya recibió invitación del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la ceremonia de investidura, sonriente la presidenta Sheinbaum Pardo, señaló que no ha sido así, empero, declaró: “no, pero, no pasa nada, va a estar ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema”.

Fuerza económica de migrantes mexicanos en EU

En relación con el riesgo de que una vez que inicie la administración —por segunda ocasión de Donald Trump—, y de inicio a las deportaciones masivas de las que ha amenazado el republicano, la jefa del Ejecutivo Federal sostuvo que la fuerza económica de los migrantes mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, es bastante grande, aseveró, ya que el 80% de los ingresos que reciben, se queda en Estados Unidos.

Consultada respecto a la publicación de un diario estadunidense en el que se señala que ante las deportaciones masivas que plantea el próximo presidente de aquel país, Donald Trump, generaría un déficit de 20 mil millones de dólares al sistema de jubilación, la mandataria advirtió que la cifra es mucho mayor.

“Imagínense que llegaron 65 mil millones de dólares de remesas (a nuestro país, el año pasado), y eso es el 20% de todo lo que ellos aportan o reciben o ahorran, el 80% se queda en Estados Unidos y ellos pagan impuestos y muchos de ellos están en la seguridad social entonces hay una aportación de las y los mexicanos en Estados Unidos muy grande, por eso nuestro reconocimiento”.

Las y los migrantes, abundó, son solidarios con sus familias, resaltó, además, la fraternidad que no abandonan a sus familias y siempre están atentos de sus familias, y prueba de ello son las remesas que envían

“Aportan más a la economía de Estados Unidos... Nada más 7 de cada 10 trabajadores del campo son mexicanos o de origen mexicano, en el sector de la construcción muchísimo mexicano, así como en servicios, en Nueva York, la migración de Puebla y de Oaxaca hacen funcionar en buena parte una ciudad tan importante para Estados Unidos”, recalcó.