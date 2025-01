Presidenta Sheinbaum rechaza decisión unilateral del “Quédate en México”

Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció en contra de la eventual puesta en marcha nuevamente del programa MPP de manera unilateral por parte de EEUU

Ante el riesgo inminente de que, con el inicio de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump inicien deportaciones masivas tal como lo declaró el republicano en diversas ocasiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la puesta en marcha del Protocolos de Protección Migratoria (MPP por sus siglas en inglés), de manera unilateral.

La jefa del Ejecutivo Federal resaltó que el programa que implementó el presidente Trump -en su primer periodo como mandatario estadunidense-, esto que le llaman el MPP, “es una decisión unilateral de ellos para que quien quiera tener asilo en los Estados Unidos no entre a Estados Unidos, sino que espere en otro país”.

La presidenta Sheinbaum se pronunció porque no desaparezca la aplicación CBP One, que ha ayudado a que los migrantes no tengan que llegar a la frontera norte a esperar el asilo, que es una de las formas para poder entrar a los Estados Unidos.

Uno de los temas que vamos a plantear es que se permita, sea esta aplicación u otras aplicaciones, que podamos tener un esquema similar para que, desde un país de Centroamérica o desde sus propios países o en el sur de México, pueda seguir habiendo esta posibilidad de acceder a la aplicación.

Esto ayuda mucho para evitar la presión fronteriza en el norte de nuestro país y en el sur de los Estados Unidos, la frontera México-Estados Unidos, entre otros temas relacionados con la migración.

Por ello, dijo, la insistencia de su gobierno, es para que se abra la posibilidad de acceder al asilo, no solo desde la frontera de manera presencial, sino también a distancia, sea en el sur de nuestro país o en otros países.

Durante su intervención en la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, el encargado de la política exterior del país sostuvo que la puesta en marcha del programa Protocolos de Protección Migratoria (MPP por sus siglas en inglés), también conocido como “Quédate en México”, a través del cual se obligaría a solicitantes de asilo en Estados Unidos, a permanecer al sur de la frontera, es decir, del lado mexicano de la frontera.

“Se ha dicho… que esto es algo que se pondrá en marcha muy probablemente a partir del día de hoy (este mismo lunes)”, y refirió que dicha figura ya se tuvo en el pasado.

Empezaría por decir que ya en el primer periodo del presidente Trump, se estableció este mecanismo que, por sus siglas en inglés, se refiere a Protocolos de Protección Migratoria (MPP por sus siglas en inglés), que es una decisión unilateral.

“El presidente López Obrador no estuvo de acuerdo, y si lo vuelven a instrumentar, la indicación que nos ha dado la Presidenta Sheinbaum Pardo, es enfatizar que esta es una decisión unilateral que toman ellos. Sí lo pueden hacer, está en su derecho; nosotros no necesariamente lo compartimos, de hecho, no lo compartimos. Tenemos un enfoque distinto, pero vamos encontrando los mecanismos de ajuste”.

Aclaró que el MPP no implica obligaciones para México, “se pueden llegar a algunos acuerdos sobre cómo vamos a procesar las cosas, de hecho, siguen vigentes hasta ahora, y lo deseable es que se mantengan, pero son mecanismos que van a requerir, si lo ejecutan, como se ha anunciado, ver cómo nos ajustamos para operarlo de la mejor forma posible”.

En este sentido, el canciller De la Fuente, puntualizó que la migración hacia nuestro país, a la fecha el Modelo Humanitario de Movilidad Humana sigue dando resultados y se ha observado una disminución del 78% de los cruces ilegales, “creemos que es un modelo, siempre es perfectible, pero es un modelo que funciona, es un modelo que nos ayuda, y quisiéramos, desde luego, reforzarlo, pero destacar que tiene algunas virtudes que son realmente buenas”.

Recordó que la posibilidad de que se puedan agendar citas frente a autoridades migratorias en línea, sin necesidad de llegar primero al territorio de los Estados Unidos, hacerlo desde el sur de México, fue algo que se logró en un acuerdo que hubo entre el ex presidente López Obrador y el presidente Joe Biden, es el CBP, “es un modelo que queremos nosotros proponer, que con las modificaciones que el caso requiriera, pudiera seguir funcionando. Creo que nos conviene a todos, desde luego empezando por los propios migrantes, porque una vez que tienen ellos una cita, pues esto ya facilita los tiempos y los traslados”.