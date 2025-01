Inteligencia Artificial revela: 10 millones de hogares, sin título de propiedad

Sus casas subsisten sobre una vía abandonada de la extinta Ferrocarriles Nacionales de México y bajo un tramo de cables eléctricos de alta tensión. Así, con el peligro relamiéndose los labios, más de 200 familias viven desde hace 30 años.

Son en total 222 predios; 132 carecen de escrituras, los ubicados en la franja de mayor riesgo, condenados a los caprichos de un transformador.

La colonia 8 de Agosto, con sus diminutos terrenos, su estrecha y única callejuela, su tétrico cablerío y sus mayoritarias bardas de cartón, pareciera inimaginable en una de las zonas de mayor plusvalía en la Ciudad de México: San Pedro de los Pinos…

Este asentamiento, accesible por pasajes casi secretos, está rodeado de avenidas principales como Periférico y Revolución, estaciones clave del transporte público, torres residenciales y edificios empresariales. Según las últimas valuaciones, el metro cuadrado de suelo vale aquí 13 mil 300 pesos, aunque huele a desolación.

No sólo subsiste bajo cables. También bajo el estigma de ser guarida de ladronzuelos y narcomenudistas. La idea es alimentada por grupos de jóvenes errantes, entregados a la copa y al ocio, y por otras historias oscuras.

“Hace poco mataron a un muchacho en una de las casitas. En cualquier colonia hay frijolitos en el arroz. La mayoría somos familias de lucha. No faltan los malosos, pero tampoco al nivel que dicen. No todos los rateros y drogos son de acá”, afirma Israel Aldaco, quien trabaja como obrero en una fábrica de ventiladores.

Vive desde hace 26 años en la 8 de Agosto. Como representante comunal en turno, se ha convertido en uno de los principales promotores de la escrituración de predios.

“Por ser zona federal y predio irregular, no podemos avanzar. Tenemos un transformador muy peligroso y los cables de tensión son un riesgo, no nos pueden escriturar. Estamos luchando por reubicar todo esto. Las autoridades han prometido que enviarán una empresa para que cambie la ruta eléctrica, pero no sabemos cuándo”.

–¿Entonces no tienen papeles?

–Sólo una constancia, donde el gobierno de la ciudad anexó un plano y reconoce a los dueños de cada terrenito, pero seguimos en la inseguridad jurídica. Por eso hay disputas en las familias, no se puede heredar, no se pueden pedir créditos. Muchos prefieren mantener sus casas de pedacería, por miedo a perderlo todo. Si alguien se muere es un lío, ya hemos tenido casos donde familiares se andan robando las constancias que nos dieron.

En la misma incertidumbre se encuentran millones de mexicanos…

De acuerdo con datos actualizados del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), sectorizado a la Sedatu, alrededor de 10 millones de lotes en el país carecen de escrituras y título de propiedad.

“El reto es gigantesco, la meta en este sexenio es emitir un millón de escrituras, de las cuales 700 mil le corresponden al Instituto y el resto a las diferentes instituciones con rezago en su escrituración, como Fovissste o Infonavit, pero un millón de títulos de propiedad se sigue quedando muy corto”, dice José Alfonso Iracheta, director general del Insus.

Con ayuda de la inteligencia artificial, la dependencia realizó un proyecto para medir la magnitud de los predios o edificaciones sin escrituras.

“La información ha sido incompleta y parcial, o ni siquiera es compatible entre fuentes. El INEGI, a partir del censo, identifica a nivel nacional como 6.3 millones de lotes sin título de propiedad, pero a partir de esta nueva metodología hemos identificado que el número es bastante mayor”, explica Iracheta.

“Hemos subcuantificado el problema por mucho tiempo, porque no contábamos con mecanismos para generar información sólida, aprovechando la inteligencia artificial ya tenemos una cuantificación más precisa”.

Según el funcionario, “las cifras son preocupantes, tenemos no 6, 7, 9, sino 10 millones de lotes o edificaciones sobre un lote en condiciones de irregularidad, el 30 por ciento de la población está sufriendo esta problemática”.

La meta del Insus de 700 mil acciones de regularización durante el presente sexenio implicaría al menos 116 mil cada año, cerca de 10 mil al mes. “Un universo de trabajo que no hemos tenido en décadas”.

8 de Agosto Camino a casa de Berna; en la imagen, su esposo

Pedacitos

Doña Berna Pérez Marín fue de las primeras en llegar al asentamiento, hace 30 años. “Llegué con tres de mis hijos en brazos, había cuando mucho unas 15 personas. Ferrocarriles Nacionales acababa de cerrar y un líder tomó el terreno y empezó a repartirlo entre quienes no teníamos dónde vivir. Me dio un pedacito y no le di ni un centavo. Cercamos los terrenos con palos y cartones de leche. No teníamos agua, luz ni drenaje, pero entre todos fuimos luchando”.

–¿De dónde sacaban agua para las necesidades básicas?

–Estaba cerca la cementera Apasco, ellos sí tenían agua y nos regalaban botes, pero había que acarrearlos, así como la revoltura que les sobraba. Ahí la llevábamos, hasta el incendio.

–¿Cuál incendio?

–Dos niños estaban calentando tortillas y como todo era cartón y papel, hubo una quemadera. Todas las casitas quedaron achicharradas, tuvimos que empezar de cero, con polines y láminas que nos regalaron. Hubo que trabajar duro y entrarle a tandas para levantar un cuartito de tabique.

Su esposo vendía paletas en una base de camiones de Mixcoac, y ella se metió de vagonera en el metro.

Transcurrió la vida entre penurias, hasta 2019, cuando la entonces jefa de gobierno Claudia Sheimbaum acudió a San Pedro de los Pinos a anunciar la construcción de una preparatoria. “Está bien una escuela, pero queremos que vea las condiciones en que vivimos”, le dijeron algunos. La convencieron de visitar la colonia, y ella terminó por prometerles apoyo para las escrituras. Fue así como se tramitaron los títulos de 90 predios; del resto ha sido imposible, por el riesgo permanente…

Doña Berna fue una de las beneficiadas con los papeles de una propiedad de 42 metros cuadrados, una de las de mayores dimensiones en un polígono con terrenos de hasta 20 metros cuadrados.

“Se tuvo que hacer un acuerdo con la Seduvi porque las casas ni siquiera cumplían con los metros suficientes marcados en la norma para hacer una escritura, se debió cambiar la cartografía. Unos cuestionaban: ¿cómo en San Pedro de los Pinos vas a regularizar vivienda social? No lo entienden”, refiere Angélica Munguía, subdirectora de Asuntos Jurídicos del Insus.

“La regularización da tranquilidad a las familias, es la mejor manera de resolver conflictos familiares y sociales. Cuando una comunidad cuenta con títulos de propiedad, la autoridad municipal puede y debe canalizar recursos para infraestructura y equipamiento”, asegura Iracheta.

A la par, afirma, se detona un efecto económico importante: “La apertura de un mercado de suelo y vivienda, y un proceso de transformación: empiezas a ver que se organizan mejor, que plantan árboles, pintan fachadas, limpian calles, se esfuerzan por construir un tejido social que mejore las condiciones de seguridad”.

“Con una escritura se puede transmitir la propiedad, otorgar una garantía para crédito, emitir un testamento, tener la seguridad de que al fallecimiento se transmitirá en las condiciones que yo quiero y de acuerdo a mi voluntad, eso es certeza jurídica”, dice el notario público Leonardo Pedraza.

Palas y mezcla

En la parte sin escrituras, muchas de las familias han retrasado por años la construcción o ampliación de sus casas. Predominan láminas, trancas y cartón. Temen invertir el dinero ahorrado, por el vacío legal.

Doña Mary fue de las pocas en atreverse, con la convicción de los derechos adquiridos. Juntó dinero, compró material de a poco y convocó al fin a hijos, yernos, nueras, nietos y demás para levantar la vivienda entre todos.

El chirriar de las palas y la mezcla acompañan el recorrido sórdido por las vías.

“La gente no quiere vivir siempre de la misma manera, aunque no tenga papeles”, dice Israel, a quien los vecinos llaman El Pollo.

“El año pasado metimos el drenaje, sólo un tramo, con ayuda del presupuesto participativo, nosotros mismos rascamos y buscamos dónde conectarnos. Tenemos una toma de agua a 150 metros, nos cooperamos para meter tubo, pero no alcanzó para todos. Queremos seguir avanzando, no nos vamos a quedar en la miseria, tenemos sueños”.

–¿Cuáles?

–El principal, despertar un día y no ver los cables y el transformador, para que ya nos puedan escriturar y dejarles algo seguro a nuestros hijos…

EL DATO

El Edomex es la entidad del país con más lotes irregulares: se estiman entre 500 y 600 mil (Fuente: Insus)