No es retórica cuando decimos no subordinación: Claudia Sheinbaum aborda el tema de las cartas de Trump

Ante las cartas enviadas por Donald Trump a distintos países, incluido México, para implementar nuevos aranceles a partir de agosto, la presidenta de México aseguró que existen mesas de trabajo y diálogo permanente entre ambos gobiernos, encabezadas por Marcelo Ebrard, titular de Economía, quien fue informado previamente sobre el contenido del documento.

La mandataria afirmó que se espera llegar a acuerdos en temas como seguridad y combate a las drogas. En cuanto a los señalamientos del presidente estadounidense sobre una supuesta falta de acción contra el fentanilo, subrayó que Estados Unidos también debe hacer su parte, y que hay colaboración y coordinación, aunque sin perder la autonomía nacional.

“No es retórica cuando decimos coordinación, colaboración pero no subordinación”, puntualizó.

Respecto a los aranceles propuestos, recordó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) garantiza cero aranceles a los productos dentro del acuerdo, mientras que los productos fuera del mismo tienen actualmente un 25% de arancel. Sin embargo, la carta de Trump propone elevarlo al 30%, lo que podría afectar empleos y economía nacional.

“Lo que tenemos que hacer es trabajar para que este último arancel no dañe la economía y los empleos del país”, advirtió.

Además, explicó que la misiva plantea que “si hay inversiones de empresarios mexicanos en Estados Unidos, puede bajar el arancel”, condición que será analizada.

La mandataria reiteró que Estados Unidos está imponiendo estos aranceles por un tema de seguridad, pero subrayó que “el T-MEC es ley”.

En materia de seguridad, afirmó que hay avances importantes y que se ha trabajado dentro del marco del tratado. Enfatizó que nunca se permitirá el ingreso de tropas estadounidenses a territorio nacional y reiteró el compromiso con el respeto absoluto a la soberanía.

Por último, llamó a no adelantarse a posibles escenarios y esperar a la concreción de un nuevo acuerdo. De no lograrse, advirtió que habrá otras decisiones por tomar. Y enfatizó que los aranceles no representan una amenaza exclusiva para México, sino para todo el mundo.