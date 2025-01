TEPJF a juez de Distrito: no hay amparo electoral; “será denunciado por obstruir justicia electoral”

SALVAGUARDA La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del TEPJF, Mónica Soto, aseguró que este órgano jurisdiccional puso a salvo derechos políticos-electorales de aspirantes a candidaturas a un caargo como personas juzgadoras.

El juez de Distrito con sede en Michoacán, Sergio Santamaría, será denunciado por presuntamente haber obstruido el proceso judicial que está en marcha al emitir amparos en materia electoral, cuando no existe “amparo electoral”, reiteraron los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La magistrada presidenta, Mónica Soto Fregoso, refrendó que los amparos son nulos de origen en materia electoral, incluso compartió que el juez de Distrito emitió una orden que pedía al Tribunal Electoral parar, además pedía que le fueran enviados todos los juicios ciudadanos para resolverlos él. “Esto es motivo principal por el cual decidimos que vamos a presentar una denuncia por posibles delitos contra la administración de justicia”, como lo anunció la semana pasada.

Acompañada de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, la presidenta de este órgano jurisdiccional rechazó que se hayan invadido facultades al ordenarle al Senado concluir, por la vía de la insaculación, la lista de aspirantes a candidatos a cargos de jueces, magistrados y ministros que tenía el Comité de Evaluación del Poder Judicial, tarea que se desacató y decidió disolverse.

Ante este desacato, el Tribunal Electoral se decantó por una de las dos vías que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sugirió para zanjar con el conflicto jurisdiccional.

“Ordenamos al Senado de la República que hiciera la parte, digamos, final que es la insaculación. ¿Por qué? Porque la convocatoria precisa que lo no previsto será resuelto por el Senado de la República. En este caso, ya no hay un Comité del Poder Judicial de la Federación y consideramos que para salvar el ejercicio de derechos de estas personas habría que encomendarle a alguien que hiciera este trabajo para no dejar en estado de indefensión a los participantes y a las participantes. El Senado lo que va a hacer es únicamente el sorteo. No va a evaluar, sin emitir ningún pronunciamiento y ningún juicio de valor, no va a hacer calificación de las personas inscritas en el Poder Judicial. Lo único que va a hacer de manera pública, de manera transparente, es el sorteo, llámese tómbola, sorteo, insaculación, como gusten, pero no va a hacer ningún calificativo de idoneidad”, explicó Mónica Soto.

A la lista de personas que deberán ser insaculadas, la Sala Superior ordenó también a la Cámara alta de incluir en la lista de insaculación a 181 personas aspirantes elegibles en la etapa de depuración por insaculación, al cumplir con los requisitos, en atención a lo resuelto en el incidente de incumplimiento de sentencia y cumplimiento sustituto del expediente SUP-JDC-8/2025 y acumulados.

“Venaderon a Universidad de Stanford”

Los tres magistrados rebatieron el pronunciamiento de la Universidad de Standford, que criticó al Tribunal Electoral por considerar que invadió atribuciones y socavando el Estado de derecho.

“Este pronunciamiento que hizo la Universidad de Stanford, hoy por la mañana. Creo que confunde los temas. Habla de una suspensión decretada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que desde ahí ya tenemos un problema, porque la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca decretó la suspensión del proceso electoral. Lo único que dijo fue: ‘Oiga, Tribunal Electoral no le haga efectivas las medidas de apremio a los integrantes del Comité’, y eso se ha respetado a plenitud”, dijo Fuentes Barrera.

De la Mata Pizaña consideró que está venadeando a la universidad o les estén echando un borrego, que vengan y platiquen, sobre las facultades del tribunal, además de los pronunciamientos de la Corte sobre la reforma.