Pausa arancelaria, oportunidad de demostrar somos la región de mayor potencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la pausa para el aumento de aranceles, brinda a nuestro país la oportunidad de convencer al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump “que somos la región con mayor potencial de todo el mundo, que no es que un país subsidia a otro, sino que somos socios.

“Eso -abundó-, nos da una fortaleza enorme frente a otras regiones del mundo”, señaló ante empresarios y empresarias mexicanos, al término de un encuentro, en el marco de las acciones del Plan México.

Ganamos, sostuvo, esa pausa, este mes y por supuesto el diálogo que era finalmente lo que nosotros estábamos buscando.

Comentó que antes de la llamada telefónica, ya se había delineado lo que será el plan a, b, c, y planteado para ver cómo se haría para convencer al mandatario que aumenta las tarifas no era una buena idea, y no haría lo mismo México, considerando, además que la primera opción era el diálogo.

En este sentido, la mandataria, pidió a las y los empresarios acelerar el paso en el Plan México, a fin de seguir fortaleciendo la economía nacional".

Fortaleza del peso mexicano

Al hacer referencia de que pese a todo, el tipo de cambio del peso frente al dólar alcanzó los 21.21 pesos por billete verde reconoció que las estimaciones junto con el secretario de Hacienda eran mayores, en caso de que se impusiera el 25% de aranceles a las exportaciones mexicanas.

“Estaba en comunicación con el secretario de Hacienda y le decía ‘hasta dónde crees que pueda llegar’, ya no les voy a decir, verdad, porque no es el caso”.

Sin embargo, confesó que se sintió muy contenta cuando abrieron los mercados asiáticos, y enfatizó la fortaleza de la economía mexicana.

“Somos un país con una economía muy fuerte, en parte por la cercanía y el Tratado pero también por lo que somos nosotros”.

Ante ello, la jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado al sector empresarial a seguir trabajando y seguir fortaleciendo el Plan México.

Enfatizó a las mujeres y hombres empresarios que todas y todos tienen algo que aportar “como lo he dicho: habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y tampoco pasa nada, para eso es la democracia, pero vamos a ponernos hacia adelante. Más en un momento tan importante en donde nos necesita México y todas las y los mexicanos.

La presidenta Sheinbaum Pardo compartió que la víspera, en el momento de la llamada telefónica con el mandatario Donald Trump “tenía una fortaleza enorme, así que el día de hoy lo que quiero es darles las gracias”, por todo ese apoyo que se hizo patente por parte de gobernadores, empresarios, asociaciones e incluso comunidades y empresarios estadunidenses, ante el riesgo de que se implementara la medida arancelaria.