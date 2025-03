Presidenta Sheinbaum encabeza ceremonia para construcción de viviendas en Hidalgo

Programa de vivienda en Hidalgo La Presidenta Claudia Sheinbaum firmó como testigo de honor, el convenio de colaboración entre la Sedatu y el gobierno de Hidalgo para la construcción de viviendas del Bienestar

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este domingo, la ceremonia de colocación de la primera piedra, para el inicio de obras del programa de Vivienda del Bienestar en el estado de Hidalgo, en donde se edificarán este año, poco más de 6 mil casas-habitación en aquella entidad.

“El día de hoy estamos colocando la primera piedra de esta unidad de habitacional que se va a construir en San Agustín Tlaxiaca con 2,500 viviendas”, al tiempo que puntualizó que la meta sexenal, para el caso del estado de Hidalgo es construir 31,500 viviendas “y este año 6000 viviendas solamente en el Estado de Hidalgo”.

En dicho evento se llevó a cabo la firma del convenio Programa de Vivienda para el Bienestar, a cargo de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edgar Vega Rangel y el gobernador del Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, y firmó como testigo de honor la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria resaltó la importancia del Programa de Vivienda del Bienestar, no sólo por el hecho de que tiene contemplada una meta sexenal de construir un millón de viviendas, sino porque, además, se buscará que éstas se destinen “para el que menos tiene, que sea para aquellos que sufren para poder tener un techo”.

En el evento, la mandataria también estuvo acompañada por el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza; el subsecretario de Ordenamiento Territorial y Urbano, Víctor Hugo Hofmann Aguirre, el director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Alfonso Iracheta.

Resarcir deuda histórica

En este contexto, refirió una serie de acciones que se llevarán a cabo en el estado de Hidalgo, como parte de lo que ella misma ha llamado para resarcir la deuda histórica que se tiene con la entidad “y que ahora se está saldando”.

Mencionó que en el terreno en donde el ex presidente Calderón iba a construir una refinería “que nada más hizo media barda, bueno, ni media barda, como un cuarto (de barda)... ahí se está construyendo un hospital del IMSS y a un lado se va a hacer un Centro de Economía Circular”,

Es decir, explicó, en vez de que la zona de Tula se contamine más, ahora dicho predio ayudará a descontaminar con el reciclamiento de basura y otras acciones que permita sanear toda esa zona de Hidalgo que le ha dado tanto a México y como bien dice el gobernador había una deuda histórica con Hidalgo que ahora poco a poco estamos saldando.

La Presidenta Sheinbaum recordó que en su administración se han hecho los cambios necesarios para que quienes ganan menos de dos salarios mínimos, entre ellos madres jefas de familia, personas con discapacidad, jóvenes estudiantes y jóvenes que trabajan puedan acceder a una vivienda, incluso.

También resaltó beneficios como cero tasa de interés, a fin de que dichos créditos no se vuelvan impagables como ocurrió en el neoliberalismo, cuando el Infonavit y el FOVISSSTE se dedicaron exclusivamente a dar créditos a la vivienda, las cuales estaban alejados de los grandes centros urbanos o sin servicios, y terminando como viviendas abandonadas.

Se hará un programa para las más de 600 mil viviendas abandonadas

Sheinbaum Pardo adelantó que se trabaja en un programa para ver cómo se recuperan las más de 600 mil viviendas que hoy están abandonadas, y que se encuentran en esa condición porque en el pasado, el objetivo, no era darle vivienda al trabajador, sino crear negocios con el recurso de los trabajadores y el recurso público para beneficio de unos cuantos.

“Durante todo el periodo neoliberal nos dijeron que ya no había derechos, que el pobre era pobre porque no trabajaba y que si no tenía vivienda era su responsabilidad”, pero, abundó, hay personas que trabajan toda su vida, de sol a sol, solamente que entonces tenían salarios irrisorios y no les alcanzaba para lo más mínimo, resultado de un gobierno que abandonó a su pueblo, que se dedicó a trabajar por unos cuantos, lo cual cambió en el 2018 por voluntad del pueblo de México.

Otras obras de beneficio para los hidalguenses

Durante su discurso, la jefa del Ejecutivo Federal aprovechó la oportunidad para destacar otras obras que beneficiarán a miles de habitantes de la entidad, como el banderazo de inicio de obras de la construcción del tren Ciudad de México-Pachuca, el cual estará listo en un año y 7 “vamos a poder recorrer desde la estación Buenavista en la Ciudad de México hasta Pachuca en una hora y 5 minutos”.

Dicha obra, estará a cargo del agrupamiento de ingenieros militares de la Sedena, así como el tren México-Querétaro, que va a tener una estación en Tula, Hidalgo, cuya construcción iniciará el próximo mes de abril y este mismo año ya inician los estudios para la carretera Huejutla-Tamazunchale para conectar toda la Huasteca hidalguense con la potosina y de ahí a Tamaulipas.

Asimismo, mencionó que en la zona de Tula se hará el saneamiento integral del municipio de Tula y todos los conurbados, y la termoeléctrica en Tula y que hoy usa combustóleo, este mismo año inicia la construcción para convertirla en una planta de ciclo combinado que va a utilizar gas natural, para contaminar menos en la zona.

Aunado a todo lo anterior, se terminará la coquizadora de la refinería de Tula que también ayudará a disminuir la contaminación y se va a hacer también un saneamiento y tecnificación de los distritos de riego del Valle del Mezquital, que permitirá aumentar la productividad, sanear para que se pueda sembrar lo que se quiera y al mismo tiempo poder utilizar el agua que no se utiliza para riego para otros usos en el Estado de Hidalgo.

Ley del ISSSTE

La mandataria aprovechó la oportunidad para mencionar que en la reforma a la Ley del ISSSTE, lo que se buscaba “pero no hubo suficiente información, pero de todas maneras lo vamos a hacer”, es que para todos los trabajadores del estado va a haber en el mismo programa que en el Infonavit con quitas o disminución de los saldos a quienes tienen créditos para la vivienda, “porque también hay créditos impagables en el FOVISSSTE”.

“Vamos a hacer lo mismo: quitas, disminución de intereses todo lo que se requiera para que puedan pagar los créditos de FOVISSSTE, y en vez de que el FOVISSSTE sólo de créditos, también va a tener la atribución para construir vivienda accesible para los trabajadores comenzando por los que menos ganan”, como parte del Programa Nacional de Vivienda “que tiene como objetivo hacer un derecho el acceso a la vivienda”.