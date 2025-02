Reforma a ley del Issste no disminuye pensiones ni aplica descuentos: Sheinbaum

Reforma a la ley del ISSSTE La Presidenta Sheinbaum recordó que la reforma a la ley del ISSSTE, busca que trabajadores de confianza aporten más recursos para el mejoramiento del servicio de la salud, con lo que no afectará a maestros ni trabajadores

La reforma a la Ley del Issste, no va a disminuir pensiones, ni aplicar descuentos a los ingresos de los maestros ni de los trabajadores de base, sino para que la compensación salarial de los trabajadores de confianza destinen un 2% de sus ingresos para fortalecer al área de salud del instituto, subrayó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La reforma contempla que quienes cobra, explicó en dos partes, una, el salario base y otra la de compensación, quede esta última destinen el 2% para fortalecer al ISSSTE, “porque en esa parte del salario no cotizamos al ISSSTE (pero), no impacta en pensiones no impacten nada sencillamente es un descuento para los servicios de salud.

No impacta, sostuvo en el salario de los maestros, ni a trabajadores de base, “sencillamente en los trabajadores de confianza de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que tenemos un ingreso adicional por compensación.

“Se hace así, porque es injusto que si tienes una parte de tu salario que cotiza y otra parte que es tu compensación que de esa parte te descuenten el 2% que para apoyar al ISSSTE que es a donde vamos a recibir atención médica los trabajadores del Estado”.

La mandataria reiteró, como lo explicó en su momento en la conferencia mañanera que ofrece todos los días desde Palacio Nacional, que tal medida únicamente aplicará para los trabajadores de confianza de los tres poderes.

Asimismo, recordó que otro beneficio a quienes tienen créditos con FOVISSSTE es que disminuirán las deudas, puede haber quita de intereses, o reducción de los montos de la deuda, y se autoriza la construcción de vivienda por parte de dicho fondo

Régimen de pensiones del magisterio, está en revisión

Consultada respecto a la petición del magisterio en el sentido de que se modifique el régimen de pensiones porque están recibiendo montos muy bajos y para que se puedan jubilar antes, recordó que ello tendría un impacto presupuestal, por lo que se debe revisar tal petición

“Tenemos que saber qué puede dar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para apoyar a los maestros porque estamos de acuerdo que tiene que haber mejores pensiones, pero hay que ser responsables en términos de manejo del presupuesto”, sostuvo.

Igual se revisa la petición de que se reduzcan los años de jubilación, está en las mesas de trabajo, “no se dice no, sino sencillamente avanzamos en una parte para mejorar los servicios del ISSSTE y resolver el tema del FOVISSSTE”, luego, contempló podría incluirse en una siguiente reforma los otros temas.

“Tiene que haber meses de trabajo para aclarar todas estas dudas, que no hay un malentendido que pueda llevar una movilización por mala información o no está bien redactada la ley, para que se entienda entonces hay que fortalecerlo y explicarlo”, señaló.

En cuanto a la reforma educativa recordó que está pendiente la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), y dar paso a un esquema distinto de evaluación de los propios profesores en donde ellos mismos participen, por lo que hay contempladas mesas de trabajo en las que participarán el sindicato y la coordinadora nacionales de trabajadores de la Educación, SNTE Y CNTE, respectivamente, para iniciar ese proceso de discusión de manera abierta ya no solo con las dirigencias sindicales, sino que participen todas las maestras y maestros que quieran hacerlo.