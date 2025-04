SEP Reafirma Prohibición, No Habrá Venta de Comida Chatarra en Escuelas de México — Porque la ley no se negocia, la venta de productos ultraprocesados, comida chatarra, refrescos, no volverá a las escuelas públicas y privadas de México, dijo el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Recordó que de acuerdo con la Ley General de Educación y a los lineamientos establecidos por la SEP y la Secretaría de Salud, el 30 de septiembre, quedó prohibida la vente de comida chatarra, refrescos, bebidas azucaradas, en las escuelas.

El funcionario informó lo anterior la noche del domingo al hacer un balance del monitoreo de la prohibición de productos ultraprocesados en las escuelas, “hay un avance, se están cumpliendo los lineamientos de erradicar comida chatarra en las escuelas”.

Reveló que durante abril, casi un millón de personas se han capacitado sobre qué se puede ofrecer y qué no, al interior de las escuelas, a través de talleres online y presenciales, por parte de la Dirección General @prende.mx., de la SEP.

“Vamos a llegar en breve a un millón de capacitaciones, lo cual revela que hay un genuino interés de todo el sistema educativo por fortalecer la estrategia de vida saludable del gobierno de México”, expresó finalmente Mario Delgado Carrillo.

