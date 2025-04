Sí hay diputados que quieren destitución de Ariadna Montiel “por grosera”, pero hablaremos con ella: Monreal

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que legisladores han manifestado la destitución de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, a quien señalan no cumplir con sus funciones, además de que es bastante grosera.0

Montiel Reyes –que maneja más de la mitad del presupuesto federal para programas sociales-lleva poco más de seis años al frente de esta cartera.

“Se escucharon a algunos compañeros, pero yo les ofrecí que platicaría con ella, con Ariadna Montiel, que actuáramos con tolerancia, que actuáramos con una actitud institucional, y que yo hablaría con ella para mejorar esa relación, que casi siempre es de comunicación y de colaboración”, dijo Monreal Ávila, quien aseguró que ningún diputado, ninguna diputada se excede ni pide cosas que la ley no le permita.

El líder parlamentario rechazó que haya la necesidad de acudir ante la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar este tema.

“Ariadna Montiel es profesional. Tengo una buena opinión de ella. Es una mujer que ha luchado mucho en el movimiento, que se ha formado en el movimiento, y que es una buena funcionaria pública, hasta donde yo me doy cuenta. Vamos a hacer las veces de interlocutores de buena fe para que esto no se altere y para que esto no se continúe en el trato que los diputados y las diputadas merecen y exigen, de respeto con las instituciones”, dijo Monreal Ávila-