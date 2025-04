Desigualdad económica impide derecho social a recreación; jueces ya deben combatirla en juzgados: Lenia Batres

En México, el origen principal de la injusticia es la desigualdad económica, que viola el derecho social a la recreación, y ya debe combatirse por mandato legal por parte de jueces, porque la reforma al Poder Judicial obliga a los impartidores de justicia a cerrar estas brechas, aseveró la ministra y candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres.

Ante vecinos de la colonia Santo Domingo, en Coyoacán, Ciudad de México, ‘la Ministra del Pueblo’ expuso que los jueces están obligados a analizar contextos sociales y también a discernir cuando hay desigualdad entre las partes en un conflicto laboral.

“Por eso necesitamos jueces comprometidos con la justicia social, afirmó Batres Guadarrama.

Bajo la tenue lluvia que cayó en algunas alcaldías capitalinas, Lenia Batres comentó que combatir la desigualdad económica no escapa a la Suprema Corte, que debe incorporar la defensa de los derechos sociales en sus jurisprudencias.

Criticó que el Poder Judicial de la Federación se había mantenido ajeno a los intereses populares, como son los derechos más básicos, entre ellos los de alimentación, acceso al agua potable, salud, vivienda y trabajo digno.

“En el mundo ya lo está haciendo los jueces, ya lo están haciendo los poderes judiciales, queremos que en México los jueces sean capaces de hacerlo, y la reforma judicial introdujo eso, introdujo ya en la ley orgánica que los jueces están obligados a analizar contextos sociales y están obligados también a discernir cuando hay desigualdad entre las partes, porque cuando hay desigualdad entre las partes es obvio que el juez no puede partir de abstracciones fuera de la realidad”, dijo y reconoció que si bien en el país necesitamos gobiernos comprometidos, también necesitamos jueces comprometidos con los derechos sociales de la población.

“Si la gente no tiene resueltas sus necesidades básicas, que son todos estos derechos, pues cómo va a ejercer otros derechos que se vuelven un lujo, el derecho a la recreación, quién va a estar pensando en la recreación si no tenemos con qué comer, si no tenemos una mínima educación, si no tenemos salud, si no tenemos trabajo. Primero hay que resolver esos temas y queremos que el Poder Judicial lo resuelva también”, sostuvo Lenia Batres.

Dentro del marco del proceso electoral judicial, la ministra instó a participar en las urnas.

“La elección judicial, el 1 de junio próximo, es un proceso sin precedentes, pero no tiene que ser complicado si brinda a la ciudadanía la información necesaria, a la que tiene derecho, para poder ejercer libre y responsablemente su voto”, afirmó.