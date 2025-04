Relevancia de un magistrado, “endereza”, por suplencia, deficiente defensoría: Rodrigo Zerón

Rodrigo Zerón, magistrado en funciones y candidato al mismo cargo por el Distrito Judicial Electoral 5, hace campaña en colonias de Iztapalapa y Coyoacán. Que se mantenga en un Tribunal de Circuito como especialista de la justicia administrativa, que se aplica por “estricto derecho”, no depende de sus 26 años escalando peldaños con la convicción de que se puede combatir el abuso de poder, sino del mayor número de votos de electores a los que pueda convencer que los magistrados existen también para “enderezar” la deficiente defensa de derechos humanos, aunque en su especialidad la justicia no deja lugar a las “suplencias”, como lo permite la ley en otras materias.

En entrevista con Crónica, el abogado aprovecha la oportunidad para asegurar que los magistrados han hecho valer lo que la propia ley les indica, y es ejercer la “suplencia” en temas de garantizar la no violación de derechos de los más necesitados. “Sí lo hemos hecho”, cuando la defensa es deficiente en esa protección.

-¿Buscar el voto popular garantizará avances contra las “injusticias legales” o que la ley deje de interpretarse para beneficiar a unos cuantos, que es de lo que los acusan y llegó esta reforma?

-Tenemos que aprovechar este momento para comunicar mejor lo que hacemos, nos dedicamos a proteger derechos humanos y es inexacto que únicamente se aplique justicia para los privilegiados. Esta reforma lo que nos da es la oportunidad de comunicar de una forma más sencilla nuestra función, porque nos comentaban, hace ya casi un año en esta temática de la reforma, que nosotros no sabíamos comunicar la importancia social de nuestro trabajo, y nos decían ‘ustedes empiezan a hablar de leyes, y ya nadie les entiende’.

-Pero, ¿por qué es importante para la justicia mexicana un magistrado, si la Corte es el máximo tribunal del país, detalla esto en la calle?

-Nuestra función es esencial para el ciudadano de a pie. Los magistrados, justamente, somos esa figura que impide aún más la excesiva carga de trabajo que tiene la Suprema Corte. Y hay asuntos que son muy complicados de que lleguen al máximo tribunal del país, porque son temáticas muy específicas, de normas federales, sobre todo, de control de normas, pero hay muchos actos que no son de esa trascendencia. Por ejemplo, la clausura de un negocio, el que no te paguen debidamente una pensión, el que tengas un arresto administrativo. Todos esos actos son imposibles que los desahogue o los conozca la Corte, por la cantidad de asuntos. Y los magistrados, ante un juez que dicta una prórroga, en primera instancia. Y ahí dice una parte ‘no estoy de acuerdo con este el juez’. Sí, claro, pero lo ‘dijo el juez’, pues que alguien lo revise. Y luego alguien sugiere: ‘Y si nos vamos a la Corte’… ¡Son 25 años de litigio! Quienes integramos los tribunales colegiados resolvemos los asuntos que no tienen la trascendencia jurídica de llegar a la Corte. Resolvemos un acto de la autoridad, de abuso, porque el juez dijo que no violaba derechos humanos. Y tres magistrados revisan lo que hizo el juez. A ver si violaron o no derechos fundamentales. Esto es un tema de distribución de cargas de trabajo y para darle a la sociedad la garantía de justicia, porque revisamos si el juez cumplió o no con una sentencia por reparación del daño. Y ya lo que nosotros decimos, por regla general, ya no lo revisa nadie. El trabajo esencial del magistrado es acercar todavía más la justicia y que sea lo más inmediato, porque si todo llegara a la Corte, sería un embudo.

LAS DEFICIENCIAS DE ORIGEN

-¿Qué tanto estropea o lleva a la justicia un abogado, la defensoría, la redacción de la interpretación de los marcos normativos? Ustedes, los juzgadores, resuelven lo que demandan abogados y las fiscalías, y no es, casi siempre, lo que el justiciable esperaba.

-Esa parte debe ser un paso siguiente, porque debemos de entender que el juzgador está limitado con lo que la parte le proponga. Es decir, en muchos asuntos no podemos actuar de oficio y se entiende: no podemos ser juez y parte. Los magistrados tenemos la capacidad de advertir deficiencias de la defensoría. Podemos ejercer la “suplencia”. En materia administrativa no se puede, porque se aplica por estricto derecho, y sólo resuelvo lo que ellos me proponen. Hay otras materias que la suplencia está en la ley, ahí es donde el magistrado puede incidir en lo que el abogado no defendió bien. Es muy importante el que los abogados hagan debidamente su función, que operen correctamente tanto las defensorías públicas. Y las fiscalías. Que son los que preparan los asuntos que se llevan ante los juzgados. Hay que decirlo: hay deficiencias en el origen. A veces el tribunal no puede enderezarlas. Hay suplencias en algunas materias, por ejemplo, cuando hay un tema de trabajadores o un tema agrario, ahí sí puede haber suplencia.

ENFERMOS POR CARBÓN VS ENFERMOS DE SIDA

Rodrigo Zerón nació en la Ciudad de México hace 48 años. Tiene tres hijos, la más pequeña es una bebé. Habla del papel de volverse candidato de la noche a la mañana. De reestructurar gastos domésticos para invertir en papel ecológico, traslados. En casi un mes no rebasa ni los 15 mil pesos para proselitismo, en comparación de otros aspirantes que han pedido licencia sin goce de sueldo, porque tienen más posibilidades económicas. No es su caso, porque una de sus hijas es universitaria, y sus necesidades no se pueden pausar. El tope de gastos de campaña para estos cargos es de 413 mil pesos, de marzo a mayo.

Recorre con el número 38 de la boleta lila-rosa colonias de Iztapalapa totalmente desconocidas, incluso cerca del Reclusorio Oriente le han sugerido tener cuidado, “porque ahí no se puede hacer política”. También debe visitar el extremo, Villacoapa, en Coyoacán. Ahí tampoco lo conocían. Pero ser candidato al mismo cargo le llena de entusiasmo, lo transmite. Con todo y las reglas y tiempos que les permite el Consejo de la Judicatura Es afable, jovial. Tiene una sonrisa que parece que nunca se borra, aun y que habla con seriedad de los retos de la justicia mexicana, de contribuir en reducir la violación a derechos humanos.

¿Qué áreas de proximidad puede darse con esta exigencia de ser más cercanos a los justiciables?

-Esta reforma es más de estructuras, de designación de titulares, que de tocar esa esas temáticas. Pero veo que sí podemos continuar quienes decidimos quedarnos y someternos a la reforma constitucional. En principio veo que hay que revisar las sentencias con un enfoque integral, de simplificar la redacción y la elaboración de los proyectos. Y si queremos ser cercanos, pues evitar estos formalismos en los que a veces nos excedemos hay que reconocerlo y tratar de que sea mucho más sencillo. Debemos interpretar la sentencia, porque muchas veces no percibimos con este tema de los derechos humanos afectaciones que puede haber hacia ciertos gremios. Y pongo ejemplos. Tuve un caso de enfermos de sida que promovieron un juicio de amparo porque se enteraron que se iba ampliar un espacio en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) para enfermos de sida. La Corte los amparó, promovieron tres, pero acabó amparando a toda la comunidad, pero algo que no vio la Corte, y yo lo reflexioné al hablar con el director de INER, que me decía que los principales temas que atienden en ese instituto son a los enfermos, que luego mueren, desafortunadamente, que proceden de las partes rurales de la Ciudad de México, que están enfermos de las vías respiratorias por cocinar con carbón. Me decía que ellos no tienen acceso a estos medios de defensa. Dijo que constaban en estudios socioeconómicos de los enfermos de sida, que poseen un nivel socio económico más alto que los enfermos expuestos al carbón. Entonces, le vamos a quitar presupuesto a los enfermos de vías respiratorias por esas condiciones para darlo a los enfermos del sida. “Bueno, ah, caray, pues se ve muy interesante la sentencia de amparar para esta ala, pero ese otro tema pues no se vio, porque en el otro tema los enfermos de vías respiratorias no tienen ellos participación en el juicio. Nosotros negamos el amparo, porque vimos que estaban debidamente tratados los enfermos de sida, teníamos los expedientes médicos y todos los enfermos que tuvimos, los tres enfermos que fueron al juicio, estaban en esa etapa de remisión, estaban bien atendidos con buenas condiciones de vida y así se trabajó la sentencia. La Corte los ampara, pero no se tomó en cuenta el otro aspecto, que a mí se me hizo muy interesante, en otro sector social, que queda desprotegido, y ellos no van a promover un juicio porque no tienen acceso a estos medios, como me lo dijo el director del INER. Ahí digo que se requiere la revisión integral para evitar decisiones que podrían parecer justas, pero que puedan pueden acabar afectando a un sector. Y grave es que lo legal no es justo y lo justo no muchas veces es legal. Quitaron presupuesto para atender a los enfermos de sida y dejar a un lado otros, ¿ qué tan equitativo puede ser algo así? Y también, hoy mismo, estamos resolviendo, esto no se hace público, que le paguen la pensión correctamente a un trabajador. Y tenemos mucho el caso de las propias pensiones para la tercera edad que les cambian la credencial y les dejan de pagar hasta tres meses. Nos llegan los anuncios y de inmediato obligamos a que se reintegre en una suspensión, obligamos a que se reintegre el pago. Eso es un programa social y está planeado para para atender ese tipo de necesidades de inmediato. Son todos esos fallos que no se conocen, pero ahí está la importancia de la función y donde debemos seguir trabajando.

-Ahora, el reto como candidato

-Difícil. Nosotros nos estábamos siempre preparando en los tribunales, de estarnos actualizando, estudiando y con eso pues pensábamos que cumplíamos con nuestra función. Es difícil, la verdad es difícil volverse candidato, porque uno tiene las tablas, no tiene uno ningún tipo de experiencia y a veces hasta el trato con la gente es complicado. Poder abordarla, pues no es tan fácil. Y tenemos sobrecargas de trabajo. El Consejo de la judicatura Federal nos autoriza licencias, pero sin goce de sueldo. Y en la situación que estamos ante incluso hasta la eventual posibilidad de quedarnos sin trabajo, pues decidir una licencia sin goce de sueldo. Nos permitían hacer campaña a partir de las 18:00, pero hubo un acuerdo de modificación que permite que a partir de las 3 de la tarde con algunas, pero sí estamos limitados en tiempo y en presupuesto pues tiene que ser únicamente lo que uno aplique personalmente. Y seguimos trabajando con las mismas exigencias de productividad y de seguir atendiendo el tribunal.

-Se ha entregado recursos de sus fideicomisos a la Tesofe, que se dijo sería para pagos de liquidaciones

-La Constitución prevé este sistema de indemnización. “Los que declinen o los que no sean electos pues tienen derechos a indemnización”. He escuchado a compañeros que integran las asociaciones de juzgadores que tienen preocupación de esto. Tienen un poco incertidumbre.