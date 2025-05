Garantiza UAM ante INE alta calidad de líquido indeleble para elecciones judiciales

Ante el inventor del líquido indeleble, Filiberto Vázquez Dávila, tinta que desde 1994 se utiliza en los continuos comicios en México, el Instituto Nacional Electoral (INE) firmó convenios de colaboración con el IPN y la UAM-Xochimilco en los que se garantizan los altos estándares de seguridad de los marcadores, cuyo elemento no es tóxico para la ciudadanía y permanece por 12 horas en el dedo pulgar derecho.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, encabezó este viernes, en la sede de este instituto, las firmas de los convenios.

La funcionaria federal destacó que el líquido indeleble que se usa para marcar el dedo pulgar de la mano derecha de los electores no es tóxico y brinda seguridad y tranquilidad, además de que proporciona certeza a las y los ciudadanos que acudan a votar en la jornada electoral del próximo 1 de junio para elegir a jueces, magistrados y ministros.

“El Instituto Politécnico Nacional (IPN) dispuso de la experiencia e infraestructura técnica suficientes para producir el líquido indeleble que se utilizará en esta próxima elección. Ha sido esencial, una vez más, para garantizar que cada aplicador de líquido indeleble cumpla con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos”, dijo Taddei ante autoridades de las instituciones de educación media superior y superior.

Informó que un segundo convenio se firma con La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, encargada de la certificación de las características y calidad del líquido indeleble que será utilizado 1 de junio.

Esta certificación de la calidad de líquido indeleble, dijo Taddei, es necesaria para garantizar la certeza acerca de su efectividad.

“No falta quien diga ‘ya se me borró’, o ‘no se me borró’, ‘no me marcaron bien’, o ‘no se puede quitar’, o ‘lo quité con cloro’, etcétera. La importancia de este convenio es el proceso de certificación que inició con el muestreo de las materias primas y posteriormente se realizaron los análisis fisicoquímicos de cada una de las muestras hasta verificar el empaque del material y emisión de los dictámenes de cada uno de los lotes de producción, con su reconocida trayectoria académica y científica de la UAM-Xochimilco. Esto nos brinda la confianza de que el líquido indeleble cumplió con los más altos estándares de calidad y garantizará que los resultados obtenidos cumplan con las especificaciones de la fórmula”, destacó la consejera presidenta del INE.

Detalló que se han ido distribuyendo a los 300 distritos electorales (hoy seccionales para la elección judicial) con envíos custodiados por las fuerzas armadas desde el pasado 30 de abril, y se tiene previsto que concluyan el próximo 17 de mayo.

Previo a la firma de los convenios se destacó que el líquido indeleble tiene poco más de 30 años siendo utilizado para darle transparencia y certeza a procesos electorales en México, y no sólo en México, sino también en Latinoamérica y se tienen proyecciones para que este producto sea utilizado en otros continentes.