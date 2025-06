Tras elecciones toca también a ciudadanos impedir una “nueva oligarquía judicial”: Felipe de la Mata

DENUNCIAR A JUZGADORES Felipe de la Mata Pizaña, magistrado electoral, señaló que tras elecciones toca a ciudadanos observar actuar de juzgadores.

Al finalizar el cómputo oficial de la elección del Poder Judicial (PJF), el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, resaltó que, desde el 1 de junio, día de los comicios, “México es hoy más democrático”, pero hoy toca también a los ciudadanos no permitir una “nueva oligarquía judicial”.

El magistrado admitió que la reforma que se materializó para elegir por voto popular debe mejorarse por parte del Poder Legislativo, y sobre todo porque en 2027 se renovarán 17 gubernaturas y la segunda parte del PJF. “Serán los comicios más grandes de la historia del país”.

Ante las críticas que han recibido tres de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña dijo que é ha sido blanco de amenazas de muerte por votar el pasado 1 de junio.

Y aseguró: “El TEPJF es un órgano autónomo y muy sólido que no se ha doblegado ante ninguna presión por fuerte que sea, y ello se debe a que el Poder Judicial no puede estar sujeto a la emisión de sentencias politizadas o políticas”; no puede haber confusiones: No puede tener un origen democrático, con sentencias politizadas. Eso es contrario a derecho y se puede caer en varios delitos, advirtió.

De la Mata Pizaña rechazó que exista una plena seguridad de que las sentencias de los nuevos jueces electos democráticamente siempre van a ser contrarias a la Constitución y a fin de favorecer intereses políticos, como promueven los opositores a la reforma judicial, y confió en los resultados plenos de ésta, dijo, se verán en unos años y, “en una de esas funciona bien, regular o igual que antes; pero tampoco es que antes estuviera tan bien”, indicó.

Con relación a que “es casi un deber mejorar” esta reforma para 2027, el magistrado de la Sala Superior señaló que la boleta que se utilizó el 1 de junio “es compleja”, por lo que se puede perfeccionar, lo mismo que el sistema de selección por vía de la tómbola, analizar la implementación del voto electrónico y también el sistema de distritos electorales judiciales.

Pese a este planteamiento para “repensar” estos y otros aspectos de la Reforma Judicial, sostuvo que el sistema de votación para la elección de jueces fue una decisión por parte de los representantes populares electos democráticamente “y esa decisión popular y democrática generó más democracia, así de claro”, dijo en entrevista televisiva.