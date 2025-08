Acusa fiscalía de Campeche a ‘Alito’ Moreno de peculado, usurpación y extralimitación de facultades

CDMX — Peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades, entre otros, son parte de los delitos que ahora la Fiscalía Anticorrupción de Campeche señala al hoy senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, por lo que ha solicitado a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia o desafuero del legislador.

El morenista Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Instructora en San Lázaro, informó que este viernes los integrantes de este grupo de trabajado sesionaron para dejar concluido y archivado el proceso de desafuero contra el priista abierto en 2022 por diversos delitos como enriquecimiento ilícito dado que la fiscalía de Campeche se desistió de las acusaciones.

Flores Cervantes detalló que ahora se recibe una solicitud en contra del senador Moreno Cárdenas, y se desecha el que tenía como diputado.

Explicó que será este viernes o el próximo lunes, a más tardar cuando se informe a Alejandro Cárdenas de este nuevo procedimiento.

“Vamos a informarle que hay una nueva solicitud. Esto es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy mismo. Si es posible, si nos dan los tiempos y si no, pues ya será el próximo lunes.”, dijo el diputado morenista.

Señaló que el tema será abordado el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, por lo que se darán tiempo en la Sección Instructora de analizar los cinco expedientes de denuncias contra Moreno Cárdenas.

Hugo Eric Flores Cervantes también detalló que Alejandro Moreno no ganó ningún Amparo contra las acusaciones que ha tenido, sino sólo fue por tema de cateo, pero el legislador no ha sido juzgado por ninguna acusación, por lo que no hay cosa juzgada en nada.

“Sí me gustaría demostrar que no hay ningún amparo que haya exonerado al hoy senador Alejandro. No hay ningún amparo, No, esto es solamente un tracto sucesivo de lo que fue sucediendo, de todas las instancias, insisto. Evidentemente, bueno, hay amparos que ganó, sí, porque hubo procedimientos en el caso de un cateo, que fueron incorrectos, pero no hay hasta estos momentos ningún juez que lo haya exonerado de ningún delito”.