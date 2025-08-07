Cada vez más hombres optan por la vasectomía, método de anticoncepción definitivo 

ISSSTE jornada de vasectomía sin bisturí En la Clínica de Medicina Familiar “Azcapotzalco” del ISSSTE, 70 varones acudieron a la Jornada Quirúrgica de vasectomía sin bisturí, procedimiento de anticoncepción definitivo, poco invasivo y ambulatorio

La Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Azcapotzalco” del ISSSTE, realizó una Jornada Quirúrgica de vasectomía sin bisturí, método de anticoncepción definitivo para los varones, que además, es un procedimiento totalmente ambulatorio.

El responsable del servicio de vasectomías en el ISSSTE a nivel nacional, Fernando Martínez Gamboa, resaltó que el aumento en el número de varones que optan por este método de anticoncepción refleja un aumento de la participación libre e informada de los hombres, quienes ejercen su decisión en condiciones de igualdad y no discriminación, a través de una atención de calidad.

En este sentido, enfatizó el hecho de que ahora con mayor frecuencia se observa el tema de la igualdad con los derechos, la inclusión y la no discriminación, y enfatizó que en la referida jornada se pudieron observar pacientes totalmente sanos y libres de ejercer su decisión y su derecho.

Resaltó que durante el primer día, el pasado 30 de julio, se llevaron a cabo 26 cirugías; el 31, se realizaron 22, y para el 1º de agosto se intervinieron 22 pacientes, lo que fue posible, gracias a la coordinación entre el personal administrativo y médico y los insumos necesarios a fin de brindar un adecuado servicio a los derechohabientes.

Recordó que entre los beneficios de la vasectomía sin bisturí, técnica que consiste en bloquear los conductos deferentes que transportan los espermatozoides, es que se trata de un procedimiento poco invasivo, seguro y eficaz para la anticoncepción permanente, y se caracteriza por una recuperación rápida.

“Es una cirugía ambulatoria, le decimos, percutánea. Es poco invasiva; lo que localizamos son conductos diferentes, pero realmente, sumando los tiempos, el paciente entra y sale en una hora”, detalló.

Enfatizó que en dicha Jornada Quirúrgica en la CMF “Azcapotzalco”, se contó con el apoyo de médicos de: Quintana Roo, Morelos, Veracruz, Puebla, Zacatecas y Ciudad de México, quienes recibieron el certificado a nivel nacional y estatal que otorga el Instituto por su contribución en estos procedimientos. A la fecha, más de 100 doctores han obtenido este distintivo.

Martínez Gamboa enfatizó que la forma de pensar y de aceptar la vasectomía entre los hombres se ha venido modificando en los últimos años, y su aceptación ha aumentado, por lo cual, señaló, que todas las mega jornadas y jornadas que se realizan en el instituto, son programas que se mantienen diario en todas las clínicas y todos los hospitales.