Beca Universal Rita Cetina abrirá registro nacional el 15 de septiembre: Delgado Carrillo

Beca Universal representa el compromiso de Claudia Sheinbaum con la educación pública y el bienestar de las familias mexicanas, señala titular de la SEP — El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que a partir del 15 de septiembre será abierto el registro en línea a nivel nacional para que alumnos de nuevo ingreso a secundaria accedan a la Beca Universal Rita Cetina.

Añadió que, a partir de esa fecha los Padres de Familia y tutores deberán realizar la inscripción de sus hijos para asegurar este beneficio.

El funcionario reveló esto durante la entrega de tarjetas para uniformes y útiles escolares a 26 mil estudiantes de secundarias públicas de la Ciudad de México.

Acompañado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, explicó que la beca, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca que ningún niño o adolescente abandone sus estudios por falta de recursos.

“La Beca Universal Rita Cetina representa el compromiso de nuestro gobierno con la educación pública y con el bienestar de las familias mexicanas”, dijo Delgado Carrillo.

Añadió que el esfuerzo de los gobiernos estatales y municipales, coordinados con la Federación, “fortalecen la economía familiar y garantizan la permanencia escolar”.

Finalmente, recordó que “la educación es un derecho y no un privilegio, tal como lo ha establecido la titular del Ejecutivo federal; vamos a seguir trabajando para que las y los estudiantes tengan las mismas oportunidades y alcancen sus metas académicas, sin importar su condición económica. Educación para la transformación”, concluyó.

En su intervención, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, expresó su satiosfacción con el programa.

“Hoy estamos contentos porque arrancamos la entrega de las tarjetas que apoyan la compra de útiles escolares y uniformes a todos los estudiantes de educación básica, y en este caso, también iniciamos un proceso de entrega solo para estudiantes de secundaria”, señaló.

Reveló que este miércoles son distribuidas 20 mil tarjetas y, durante la semana, serán entregadas 347 mil directamente en las escuelas.

Dijo que este programa es un apoyo fundamental para las familias de la ciudad, pues garantiza recursos para la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Informó que el gobierno capitalino entregará un millón 250 mil tarjetas a estudiantes de escuelas públicas, sin distinción ni discriminación, para apoyar a Padres de Familia en la cobertura de gastos básicos para asistir al colegio.

Finalmente, reconoció a la presidenta de México por su compromiso con la educación y destacó que la entrega de recursos favorece la permanencia de los estudiantes en los servicios educativos públicos.

