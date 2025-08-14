SEP invierte 1,700 mdp en Chiapas, beca a 186 mil jóvenes: Delgado Carrillo

Becas apoyan economía familiar y son llave para que miles de jóvenes chiapanecos continúen estudios y tengan futuro con más oportunidades, dice titular de SEP — Para beneficiar a 186 mil 505 alumnos de Eduación Media Superior, la Secretaría de Educación Pública (SEP) invertirá en Chiapas mil 771 millones 797 mil 500 pesos en Becas para el Bienestar, informó Mario Delgado Carrillo, titular de la institución.

Añadió que el programa fortalece a la Educación Media Superior, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en todo el país, y constituye una de las políticas públicas más importantes de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Desde Chiapas, refirió lo expresado por la presidenta de México en su conferencia matutina.

Dijo sentirse “profundamente orgulloso de formar parte de este gran proyecto de transformación, cuya esencia humanista ha hecho posible que de 2018 a 2024, 13.4 millones de personas salieran de la pobreza y 1.7 millones abandonaran la pobreza extrema en el país, gracias al incremento del salario mínimo, los programas de bienestar y al acceso a los derechos”.

Delgado Carrillo recordó que, a través del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) Chiapas es una de las entidades donde será reconvertida una de las 32 secundarias a bachillerato.

“En la entidad también se efectuará una de las 33 ampliaciones de planteles de este nivel educativo, para alcanzar en 2030 una cobertura nacional del 85 por ciento de estudiantes en el nivel medio superior”, señaló.

Reveló que el programa de Becas para el Bienestar contribuyó a que 2 mil 147 estudiantes de 13 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en la entidad concluyeran sus estudios en el ciclo escolar 2024-2025.

De acuerdo con el titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP en Chiapas, Raúl Bonifaz Moedano, los recursos permitieron cubrir las necesidades básicas y gastos escolares de los estudiantes.

El titular de la SEP explicó que se trabaja de forma coordinada con el gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien demostró su compromiso con el Conalep al ampliar espacios escolares y dotar de herramientas tecnológicas que garanticen una mejor preparación académica para la juventud chiapaneca.

Finalmente recordó que, a nivel nacional, más de 78 mil estudiantes egresaron del Conalep 7 mil lo hicieron bajo la modalidad Dual, en la que el estudiante alterna la formación en el aula con la capacitación en los sectores productivos.

