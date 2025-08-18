Marcha ‘México x Gaza’: exigen la entrada de alimentos y medicinas

Marcha ‘México x Gaza’ (Daniel Augusto)

Este domingo se produjo la mega marcha ‘México x Gaza’ integrada por cientos de personas que exigieron la entrada de alimentos y medicinas y el alto al genocidio en la Franja de Gaza, al igual que la ruptura de relaciones del Gobierno mexicano con Israel.

La movilización se realizó desde el Ángel de la Independencia y avanzó con rumbo a la Cámara de Diputados por Paseo de la Reforma, recorriendo Avenida Juárez y el Centro Histórico, custodiada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Como parte de las protestas, los manifestantes realizaron pintas en vallas cercanas a la Secretaría de Relaciones Exteriores con la bandera palestina, entre más carteles que señalaban los más de 270 periodistas asesinados “para que nadie pueda nombrar el genocidio” y otros en los que se leía “La represión política es mundial. Palestina Libre. Alto a la imposición cultural y mediática”.

Momentos previos y durante la marcha, colectivos realizaron actividades culturales en el Hemiciclo a Juárez, además, corearon consignas en recuerdo de las víctimas mortales del enfrentamiento como “Van a volver, van a volver las balas que disparaste van a volver, la sangre que derramaste la pagaras”.

Los manifestantes fueron convocados por la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina y replicada por organizaciones estudiantiles, sindicales y civiles, entre las que se encuentran Movimiento Global por Gaza México.