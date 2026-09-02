¿Subirán de precio la cerveza, las Maruchan y el ramen? Esto dice la propuesta de los diputados para 2027

Nuevos impuestos a la vista Los diputados analizan aumentar los gravámenes a productos con exceso de sodio. (Cuartoscuro)

Malas noticias para los “juevebebes” de los Godínez. Si eres de los que pregunta “¿otra ronda?” antes de ver la cuenta, quizá convenga estar atento.

En la Cámara de Diputados comenzó a discutirse una propuesta que podría hacer que cada cerveza cueste hasta un peso más, como parte de una reforma fiscal que también busca gravar productos con exceso de sodio, como algunas sopas instantáneas, aderezos y alimentos procesados.

La propuesta fue presentada durante los trabajos de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se dieron a conocer las conclusiones del grupo de trabajo sobre el tratamiento fiscal a la producción de bebidas alcohólicas.

La diputada del PT, Vanessa López Carrillo, explicó que el objetivo consiste en ajustar las diferencias en la carga tributaria entre los distintos segmentos del mercado y fortalecer la recaudación rumbo al Paquete Económico 2027, que deberá aprobarse las siguientes semanas.

¿De cuánto sería el aumento en el precio de la cerveza?

De acuerdo con la legisladora, el incremento representaría entre 60 centavos y un peso por cerveza, dependiendo de su precio y presentación.

López Carrillo argumentó que el ajuste recaería principalmente sobre este producto porque concentra la mayor parte del mercado nacional de bebidas alcohólicas y cuenta con una mayor capacidad económica para absorber el cambio fiscal.

Según las cifras presentadas durante el foro:

La cerveza representa 93.1% del volumen de bebidas alcohólicas comercializadas en México.

del volumen de bebidas alcohólicas comercializadas en México. Aporta 63.3% de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) .

de la recaudación del . Los destilados concentran 6.3% del volumen y generan 33.3% de la recaudación.

del volumen y generan de la recaudación. El vino representa apenas 0.6% del mercado y aporta 3.5% del IEPS.

¿Por qué quieren aumentar el impuesto a la cerveza?

La diputada explicó que, debido al tamaño del mercado cervecero, un incremento moderado permitiría generar recursos importantes para las finanzas públicas.

De acuerdo con los escenarios analizados por el grupo de trabajo, el ajuste permitiría recaudar alrededor de 6 mil 500 millones de pesos adicionales, mientras que la recaudación conjunta de IEPS e IVA pasaría de 140 mil 586 millones a 147 mil 37 millones de pesos, un aumento aproximado de 4.6 por ciento.

También buscan un nuevo impuesto para alimentos con exceso de sodio... incluido el ramen

Además de las bebidas alcohólicas, la propuesta plantea crear un gravamen extrafiscal para productos que excedan los límites de sodio establecidos por las autoridades sanitarias.

Entre los alimentos que podrían verse afectados se encuentran:

Sopas instantáneas.

Algunos tipos de ramen.

Aderezos.

Alimentos procesados que actualmente portan el sello de advertencia de “Exceso de sodio”.

La legisladora sostuvo que el objetivo no sería únicamente recaudar más recursos, sino incentivar a la industria a reformular sus productos y reducir el consumo de alimentos asociados con hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

¿Ya es un hecho que subirá la cerveza?

No. Por ahora se trata únicamente de una propuesta que forma parte de las conclusiones de un grupo de trabajo de la Comisión de Hacienda, que aún deberán pasar al pleno de San Lázaro en caso de aprobarse en comisiones.

Las recomendaciones serán analizadas durante la elaboración y discusión del Paquete Económico 2027, por lo que todavía deberán pasar por el proceso legislativo antes de convertirse en una reforma fiscal.

Esto significa que el aumento al precio de la cerveza aún no está aprobado y podría modificarse o incluso descartarse durante el debate en el Congreso.

Una situación similar aconteció en 2025 con el impuesto a videojuegos, el cual fue revertido por la presidenta Claudia Sheinbaum.