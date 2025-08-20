IPN abre 27 mil espacios de bachillerato; “Mi derecho, mi lugar”, todos con escuela

Con nuevo modelo educativo de presidenta Sheinbaum todos los aspirantes tienen lugar garantizado, nadie se quedará sin escuela ni bachillerato, dice Mario Delgado — El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que 27 mil 613 jóvenes fueron aceptados en para el ciclo escolar 2025-2026, como parte del programa “Mi derecho, mi lugar” para la Educación Media Superior (EMS).

Aunque la oferta inicial del Politécnico fue de 25 mil 763 lugares, incrementó mil 883 lugares más, acatando el compromiso de la presidenta Claudia SheinbaumM Pardo para ampliar la cobertura educativa.

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, dijo que “con el nuevo modelo educativo Mi derecho, mi lugar, todas y todos los aspirantes tienen hoy un lugar garantizado, por lo que absolutamente nadie se quedará sin escuela ni estudios de bachillerato”.

El IPN señaló que el examen fue 100 por ciento en línea y digital, apoyado por Inteligencia Artificial y con reactivos distintos en cada turno para garantizar igualdad de condiciones, fue realizado en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Instituto Politécnico Nacional El registro extemporáneo estará disponible del 21 al 28 de agosto de 2025, informó el Politécnico. (IPN)

Recordó que para que “Nadie se quede sin escuela”, la SEP abrirá un registro extemporáneo para los aspirantes que no obtuvieron un lugar en el Politécnico, para que ingresen a diferentes opciones educativas públicas de EMS a través de la plataforma miderechomilugar.gob.mx.

Añadió que el registro extemporáneo estará disponible del 21 al 28 de agosto de 2025, donde los aspirantes podrán consultar en tiempo real la disponibilidad de planteles y programas.

También podrán realizar su preinscripción directa a la opción educativa que mejor se adapte a sus intereses y necesidades, informó el Poli.

