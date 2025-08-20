Supervisores y jefes de sector, rostro humano de transformación educativa: Delgado Carrillo

Cuarta Transformación Educativa sucede en sus manos, decisiones diarias y dignidad con que sostienen la esperanza, señala titular de la SEP al Magisterio. — El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, convocó en Hidalgo a 300 jefes de sector y supervisores de Educación Básica, a impulsar en el próximo ciclo escolar las estrategias nacionales educativas.

Ante el Magisterio hidalguense, afirmó que “son la base de la educación, la cual es un derecho y no un privilegio”.

Enseguida les pidió apoyar en el próximo ciclo escolar 2025-2026, las estrategias nacionales Vive saludable, vive feliz; Contra las adicciones; y la integración de coros escolares, iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “para lograr la generación más saludable, más fuerte y más feliz de la historia de México”.

El secretario de Educación estatal, Natividad Castrejón Valdés, acompañó al titular de la SEP, quien dijo que la Cuarta Transformación Educativa “sucede en sus manos, en sus decisiones diarias, en la dignidad con la que enfrentan sus labores y en su capacidad de sostener la esperanza”.

Delgado Carrillo les agradeció por caminar junto a sus escuelas y por creer que otra educación es posible, y les recordó que son el rostro humano de la transformación educativa.

El funcionario federal reconoció el trabajo de jefas y jefes de sector, y de supervisoras y supervisores, “profundamente ligado al acompañamiento, trabajo colaborativo, contextualización, territorialización y al ejercicio ético de proteger el derecho de las infancias a aprender con libertad”.

Añadió que son líderes de la reflexión, la pedagogía, y asesoría, del conocimiento emanado de las necesidades de los territorios.

Les dijo que son facilitadores de la gestión escolar, “con quienes juntos luchamos por la democratización de la educación, la justicia material y la justicia epistémica en México”.

Durante la reunión con el Magisterio, el secretario de Educación estatal, Natividad Castrejón Valdés, indicó que los supervisores y los jefes de sector son factores clave para aplicar las políticas educativas nacionales, de modo que las escuelas cumplan con la excelencia y con la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Previo a su reunión con el Magisterio local, Delgado Carrillo se reunió con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, para “revisar los avances en la apertura de nuevos espacios de bachillerato y la creación de carreras acordes a las necesidades de los Polos de Desarrollo”.

Supervisores y jefes de sector, rostro humano de transformación educativa: Delgado Carrillo