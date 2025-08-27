Del aula al futuro; Bachillerato Nacional rompe barreras, ofrece Educación con doble certificado

Con nuevas carreras técnicas en IA, Robótica y Ciberseguridad, SEP impulsa jóvenes a soñar en grande y construir un México más competitivo: Delgado Carrillo — El nuevo Marco Curricular Común que entra en vigor el próximo lunes 1° de septiembre, garantiza igualdad de oportunidades para los jóvenes estudiantes de bachillerato, dijo el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Añadió que de acuerdo con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la primera generación del Bachillerato Nacional contará con dos certificados.

“El de Educación Media Superior (EMS) y uno técnico avalado por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y el Tecnológico Nacional de México (TecNM)”, explicó.

Dijo que las nuevas carreras técnicas como Inteligencia Artificial (IA), Ciberseguridad, Robótica y Comercio Internacional, responden a necesidades del presente y abrirán opciones para continuar estudios superiores o ingresaral sector productivo.

Hablan los Estudiantes

Al hablar por su comunidad educativa del CBTIS 304, Nataly Chávez Monroy, alumna de nuevo ingreso, destacóó el apoyo del Gobierno de México para construir más planteles y fortalecer el desarrollo de los jóvenes en Querétaro.

Delgado Carrillo habló asi al encabezar en Querétaro el inicio de construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 304, en el municipio de El Marqués, para educar a mil 200 estudiantes, con una inversión de 67.5 millones de pesos.

Acompañado por el gobernador Mauricio Kuri González, dijo que el plantel formará parte del Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), reforma que unifica a los 32 subsistemas de EMS para unificar la formación académica de todos los estudiantes.

Finalmente, Mario Delgado expresó que se mantienen las Becas para el Bienestar Benito Juárez, que en Querétaro benefician a más de 65 mil estudiantes de EMS.

Dijo que La Escuela es Nuestra (LEEN) y los 2.8 millones de Libros de Texto Gratuitos distribuidos, la política educativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura inclusión, equidad y bienestar para la niñez y la juventud queretana.

Aspiren en Grande, Kuri a Estudiantes

Por su parte el gobernador Kuri González dijo que “el progreso nacional depende de la educación, productividad y certidumbre jurídica”; invitó a los jóvenes estudiantes de nuevo ingreso, “aspirar en grande y continuar sus estudios para alcanzar una mejor calidad de vida”.

Enseguida resaltó la necesidad de fortalecer la educación técnica y media superior para reducir el rezago educativo, mejorar la productividad y garantizar mano de obra calificada.

Recordó que Querétaro es el estado con mayor migración en el país, lo que incrementa la necesidad de preparatorias y universidades.

Finalmente la secretaria de Educación de la entidad, Martha Elena Soto Obregón, comentó que el CBTIS 304 permitirá que cientos de jóvenes de la entidad continúen sus estudios de bachillerato cerca de sus hogares.

“Esta obra refleja el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la educación y el desarrollo de las y los jóvenes del país”, expresó.

SEP y Querétaro, Coordinados

En su oportunidad el director del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), Javier Cabiedes Uranga, dijo que la obra es “fruto del esfuerzo coordinado entre la SEP y el Gobierno del Estado de Querétaro, y es una de las 88 obras de infraestructura educativa que realiza el gobierno federal a nivel nacional”.

Informó que la obra del CBTIS 304 El Marqués contará con 12 aulas didácticas, un laboratorio multifuncional, área administrativa con sanitarios, cancha de usos múltiples, mobiliario y equipo especializado para los distintos talleres que serán impartidos en el plantel.

Dialogo con Maestros

Posteriormente, y como parte de su gira de trabajo en Querétaro, el titular de la SEP conversó con la plantilla docente de las primarias 15 de Mayo y General Ignacio Zaragoza, del municipio de El Marqués.

Escuchó las políticas públicas que continuarán en el próximo ciclo escolar, como la estrategia Vive saludable, vive feliz, para fomentar diferentes hábitos de estilo de vida y alimentación en las comunidades escolares.

Del aula al futuro; Bachillerato Nacional rompe barreras, ofrece Educación con doble certificado