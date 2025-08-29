No hay bachilleratos de primera ni de segunda; cada joven tendrá igualdad de oportunidades, movilidad y acceso a nuevas habilidades, dice titular de la SEP — En los últimos 25 años, los gobiernos neoliberales construyeron apenas 20 planteles de Educación Superior (ES), en contraste, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo edificará 20 nuevos planteles solo este año; “el compromiso es que ningún joven se quede sin lugar para estudiar”, dijo el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Al inaugurar la primera etapa del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 302 en Reynosa, Tamaulipas, resaltó que es el quinto de los 20 planteles anunciados.

Acompañado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, señaló la importancia de la innovación en la educación; “el Sistema Educativo Nacional (SEN) debe anticiparse al futuro y adaptarse a la velocidad del conocimiento”.

Dijo que al unificar todos los subsistemas en el Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es garantizada la igualdad de oportunidades, la formación y el desarrollo de nuevas habilidades en las y los jóvenes.

“La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara; no hay bachilleratos de primera y de segunda; con esta unificación los jóvenes tendrán movilidad y más oportunidades para continuar con su formación”, afirmó.

Jóvenes con futuro; 20 nuevos planteles abren puertas al conocimiento e innovación: Delgado