Mes del Testamento, Educación Legal para heredar con responsabilidad y proteger Familia

Prevenir conflictos a través del testamento es una lección de amor y educación legal que asegura el futuro de la familia, señala Teodoro Serralde, experto en el tema — En el marco de la campaña nacional que estipula septiembre como el Mes del Testamento, especialistas de Serralde Consultores Jurídicos subrayaron la relevancia de este instrumento legal para garantizar la protección del patrimonio y prevenir conflictos familiares.

La educación y cultura de previsión en México sigue siendo baja; solo entre 4.7 y 6 por ciento de la población cuenta con testamento, aunque en la Ciudad de México crece a 23 por ciento.

Teodoro Serralde, director de Serralde Consultores Jurídicos, dijo que el testamento es mucho más que un trámite jurídico; “representa un acto de responsabilidad familiar y social”.

Añadió que permite definir con claridad cómo se distribuirán bienes, derechos y obligaciones tras el fallecimiento, evitando que la sucesión legítima, donde la ley decide, genere tensiones y disputas prolongadas entre los herederos.

Explicó que además de proteger el patrimonio, el testamento puede asegurar el futuro educativo de los hijos menores o de Personas con Discapacidad a través de la creación de fideicomisos.

De esta forma, dijo, también es garantizado que la formación académica y el bienestar de las nuevas generaciones estén cubiertos aún en ausencia de los padres o tutores.

“El testamento no es un trámite exclusivo de las personas mayores o con grandes patrimonios; es una herramienta de responsabilidad familiar y social; elaborarlo a tiempo evita problemas legales y emocionales, y brinda tranquilidad a quienes más queremos”, dijo Serralde.

Recomendó preparar con antelación los documentos necesarios; identificación oficial vigente, un listado de bienes, la designación de herederos y albacea, y la valoración de fideicomisos en caso de hijos menores.

También recordó que en entidades como Chihuahua, Puebla, Sinaloa y Quintana Roo, es posible otorgar testamento desde los 14 años, lo que refuerza la importancia de educar en la responsabilidad legal desde edades tempranas.

Reveló que durante septiembre, los costos para elaborar testamentos son reducidos de manera significativa, para fomentar la educación y cultura de la prevención legal.

“Con ello, no solo se protege el patrimonio material, sino también la estabilidad emocional de las familias mexicanas, al evitar disputas que suelen extenderse por años”, explicó.

La educación legal, indicó Serralde, es también un legado; “dejar un testamento claro y bien estructurado es una forma de transmitir valores como previsión, responsabilidad y amor hacia quienes más importan”.

Mes del Testamento, Educación Legal para heredar con responsabilidad y proteger Familia