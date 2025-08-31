Invita titular de SEP, Mario Delgado, promover hábitos de estilo de vida saludable para erradicar por completo de comida chatarra a escuelas del país — De septiembre a diciembre de 2025, la salud de 5 millones más de alumnos será valorada como parte de la segunda etapa de la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, dijo el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Explicó que esta acción forma parte del nuevo ciclo escolar 2025-2026 y la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que “busca hacer de las escuelas espacios saludables y libres de adicciones”.

El funcionario habló así al encabezar la Primera Reunión Interinstitucional para el arranque de esta segunda fase y recordó que la estrategia nacional es impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Expuso que, durante esta etapa complemenatria, serán visitadas escuelas alejadas de las zonas urbanas en los estados del país, planteles indígenas y comunitarios.

Explicó que es importante “asegurar que las mamás y papás firmen su consentimiento, lo entreguen a las maestras y maestros, a fin de que sus hijas e hijos asistan el día que la brigada de salud visite sus escuelas”.

El titular de la SEP solicitó a las disferentes dependencias participantes en la reunión, “sensibilizar a las madres, padres y familias sobre el proceso de consulta, descargar el Informe de Resultados de la valoración de sus hijas e hijos, atender las sugerencias de los especialistas y acudir a las clínicas en caso de ser necesario”.

Finalmente, invitó a promover una alimentación sana y estilos de vida saludables, para que “la comida chatarra sea eliminada por completo de las escuelas”.

Vive Saludable, Vive Feliz, SEP evaluará salud de 5 millones de alumnos en segunda etapa nacional