SNTE respalda a Sheinbaum en su Primer Informe, gobierno aliado del Magisterio y Educación

Confianza magisterial que este sexenio consolidará reforma justa a pensiones y eliminación de la USICAMM, señala Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE — El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) expresó su respaldo y solidaridad a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en ocasión de su Primer Informe de Gobierno, este lunes.

Alfonso Cepeda Salas, secretario general de la organización, afirmó que la Presidenta conduce al país con un liderazgo arraigado en principios democráticos y en la lucha por los derechos de las mayorías.

“Su firmeza ha demostrado que México no se doblega ante intereses ajenos a su pueblo”, expresó.

El Maestro dirigente señaló que en el SNTE están “seguros de que en su gobierno se mantendrá el respeto a nuestros derechos y que lograremos una justa reforma al sistema de pensiones de las y los trabajadores al servicio del Estado, y la reforma a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para eliminar la USICAMM, escuchando la voz del Magisterio”.

En usted reconocemos a una aliada que escucha nuestras demandas, que camina junto a las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

Suscrito también por las 61 secretarias generales seccionales, y los integrantes de los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical, el respaldo a la presidenta Sheinbaum resalta las carácterísticas innovadoras de su administración.

“Su gobierno encarna la dignidad con serenidad, entereza y patriotismo e impulsa la construcción de un proyecto nacional hacia niveles superiores de desarrollo económico, bienestar social, democracia, libertad y justicia”, señalaron.

Añadieron que aprecian el compromiso presidencial con la democratización del Poder Judicial, la recuperación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia.

El SNTE reconoció igualmente las “políticas para fortalecer el derecho humano a la educación, salud, seguridad social, vivienda y a un trabajo digno; en particular, celebramos los avances indiscutibles de la estrategia de bienestar social que demuestra la histórica disminución de la pobreza y desigualdad”.

Indicaron que los hechos hablan de un gobierno humanista con resultados.

Cepeda Salas reafirmó el compromiso del SNTE para colaborar en la “edificación de una Patria justa con prosperidad compartida”.

