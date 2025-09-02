Alianza “Suficiente”; Taquearte y World Vision México Unen Fuerzas Contra Hambre Infantil

Sin una alimentación adecuada la infancia pierde fuerza para correr, reír y aprender; cada plato nutritivo es también una sonrisa y un mundo mejor, dicen jóvenes líderes — Para combatir de manera conjunta el hambre infantil en México, World Vision México (WVM) y Grupo Dulcearte, a través de su popular marca Taquearte, concretaron una alianza.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2023, el 13.9 por ciento de los niños en México menores de 5 años, están por debajo de la talla promedio, situación más grave en zonas rurales.

La iniciativa fue presentada en conferencia de prensa por Luis Rodrigo Acuña, Director General del grupo empresarial, y Mario Valdéz, director nacional de WVM, para generar conciencia sobre la realidad que afecta a millones de niños y niñas en México.

World Vision México Luis Rodrigo Acuña, Director General de Grupo Dulcearte, explico la iniciativa "Taquito Solidario" par combatir el Hambre Infantil en México. (Gerardo González Acosta)

El “Taquito Solidario” es el alimento que “simboliza la esperanza y un recordatorio de que la alimentación adecuada es un derecho fundamental, no un privilegio”, expresaron.

Mario Valdéz agradeció a los medios de comunicación por visibilizar las realidades que enfrentan miles de niños y adolescentes en el país y el mundo.

Resaltó la importancia de la colaboración, por ello la alianza con Taquearte es un puente entre quienes desean ayudar y aquellos que lo necesitan con urgencia.

“Esta colaboración marca un paso crucial en la lucha por un futuro donde el hambre no dicte el destino de la niñez mexicana”, afirmó.

Por su parte Luis Rodrigo Acuña, director general adjunto de Grupo Dulcearte, explicó cómo su marca se sintió llamada por la campaña “Suficiente” de World Vision México.

Taquito Solidario, contra Hambre Infatil

Explicó que la decisión que fija un antes y un después de la marca Taquearte, es el lanzamiento del “Taquito Solidario” en alianza con World Vision México.

“Se trata de uno de nuestros tacos más emblemáticos, el taco al pastor, pero con un significado muy distinto; uno que alimenta el cuerpo, y también la conciencia, que se prepara en la cocina, y también desde el corazón”, expresó.

Reveló que cuando conocieron la campaña de “Suficiente”, les hizo detenerse para pensar con seriedad sobre el papel como empresa en un país donde millones de niños y niñas crecen sin acceso a una alimentación adecuada.

Hambre Infantil, Realidad Cotidiana

Acuña reconoció que el hambre infantil en México no es un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana, silenciosa y a menudo invisible para muchos.

“La pregunta, sencilla pero profunda, fue, ¿Podemos hacer algo al respecto desde lo que ya sabemos hacer bien?; la respuesta afirmativa dio origen a esta significativa iniciativa”, expresó con emoción en su voz.

Explicó que la meta es transformar una simple elección de comida en un acto de solidaridad y apoyo directo a la niñez.

24 de Septiembre, un Taco al Pastor

World Vision México El 24 de septiembre todos podrán contribuir con un "Taquito Solidario" para apoyar los programas de alimentación de World Vision México. (Gerardo González Acosta)

Enseguida detalló que la mecánica es sencilla y directa; “el próximo 24 de septiembre, el 100 por ciento de lo recaudado por cada taco al pastor vendido en las sucursales de Taquearte será donado a World Vision México”.

Dijo que el monto de las ventas será destinado íntegramente a los programas de alimentación de WVM, que buscan garantizar una nutrición adecuada para niños y niñas vulnerables.

Explicó que el planteamiento original fue aplicar una prueba en tres sucursales del grupo empresarial, pero este creció a las 16 unidades de Taquearte, al comprender la urgencia y el impacto de la infancia en México.

“La iniciativa de Taquearte es un claro ejemplo de compromiso empresarial, demostrando que apoyar no es solo cuestión de conveniencia, sino de estar presente cuando más se necesita”, afirmó.

Reveló que el equipo entero del grupo empresarial, “desde gerentes hasta parrilleros, se ha involucrado, sabiendo que están cocinando y sirviendo algo que marcará una diferencia real en la vida de alguien más; esta decisión colectiva subraya la importancia de la responsabilidad social corporativa”.

Niños llenos, pero Desnutridos

World Vision México Los niños en México viven rodeados de alimentos que los llenan, pero los dejan desnutridos, alertó Gabriel, joven líder comunitario. (Gerardo González Acosta)

Gabriel, un joven líder, habló en representación de su comunidad; compartió una perspectiva conmovedora sobre la importancia de la alimentación, afirmó que un taco puede alegrar el día, pero lamentó que muchos niños carezcan de uno nutritivo.

Expresó cómo el hambre apaga sueños antes de nacer, y priva a los niños de la fuerza para correr, reír, aprender e imaginar un futuro.

Para él, alimentarse bien no es un lujo, sino una necesidad fundamental que da vida a la creatividad y al deseo de cambiar el mundo.

“Un niño con hambre no puede aprender, no crece con energía, y su futuro se hace más pequeño”, expresó Gabriel con aplono en su voz.

Enseguida criticó un mundo donde los niños están rodeados de “productos que llenan pero no nutren, la infancia siempre es la más perjudicada”.

Gabriel dijo que sueña con “un mundo donde el hambre no sea una preocupación y el crecimiento sano sea un derecho, no un privilegio; este mundo, lo construimos todos con nuestras elecciones”.

El Hambre frena Sueños, Detona Problemas

Mario Valdés, de WVM, explicó que la palabra “Suficiente” debe ser más que un lema, una postura, un compromiso y una exigencia.

Explicó que el hambre no puede seguir marcando el destino de los niños y que la alimentación adecuadaes un derecho humano indispensable para resguardar la vida y asegurar oportunidades.

“Cuando los niños no tienen acceso a una alimentación adecuada, no solo se vulnera su salud, sino que se comprometen su aprendizaje, crecimiento y seguridad”, explicó.

El hambre, añadió, “no es solo un estómago vacío; frena sueños y amenaza la dignidad, abre la puerta a problemas graves como el matrimonio infantil, la deserción escolar, el trabajo infantil, el embarazo adolescente e incluso el reclutamiento forzado”.

Reveló que estas realidades afectan de manera desproporcionada a quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad, como comunidades indígenas, familias migrantes y aquellos en pobreza extrema; “Méxicotiene muchos niños en estas circunstancias”.

Alimentación y Nutrición, Infancia Mejorada

Xóchitl, joven líder adolescente, expresó que el derecho a la alimentación debe ser garantizado desde el nacimiento, no como un privilegio.

World Vision México Una Alimentación Correcta nutre y apoya el aprendizaje, desarrollo y felicidad de la infancia en México, señaló Xóchitl, joven líder comunitaria. (Gerardo González Acosta)

Explicó cómo el cambio climático, la escasez de agua, las intensas lluvias y la contaminación afectan la siembra y la calidad de los cultivos, hacen que los alimentos para autoconsumo no sean seguros.

Añadió que el calor intenso acelera la descomposición de los alimentos y el crecimiento de microorganismos dañinos.

“La alimentación es fundamental porque no solo alimenta, sino que nutre y apoya un crecimiento sano y una niñez feliz; por cada plato de comida puede haber una sonrisa y por cada sonrisa podemos construir un mundo mejor“, expresó.

Luego recordó que los niños y adolescentes son el presente y el futuro, y su bienestar es responsabilidad de todos.

No Actuar Fomenta Desigualdad

World Vision México señaló que a través de su iniciativa global “Suficiente”, reconoce este derecho humano a la alimentación como una condición indispensable para la vida y las oportunidades de los niños en el planeta.

La organización cree que el derecho a la alimentación es el cimiento de todos los demás derechos, y garantizarlo es avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número dos, Hambre Cero.

Con su alianza, Taquearte y World Vision México invitaron a la sociedad para sumarse a combatir el hambre infantil y el próximo 24 de septiembre

World Vision México Taquearte y World Vision México invitaron a la sociedad para sumarse a combatir el hambre infantil el próximo 24 de septiembre, con un "Taquito Solidario". (Gerardo González Acosta)

, “al elegir un taco al pastor en cualquiera de las 16 sucursales de Taquearte, los clientes estarán disfrutando de una comida, y alimentando la esperanza de miles de niños.

Sumar a las Soluciones

Mario Valdéz señaló finalmente que los medios de comunicación tienen “una gran responsabilidad y oportunidad de sumar a las soluciones que requieren la niñez, especialmente en temas de alimentación”.

Dijo que la visión es clara, “cada niño y niña bien alimentado es un artista, un inventor, un médico o un líder capaz de transformar el mundo; el futuro no comienza en un gran discurso, sino en algo tan pequeño como un taquito bien hecho, lleno de amor y colocado en las manos de un niño”, culminó.

Alianza “Suficiente”; Taquearte y World Vision México Unen Fuerzas Contra Hambre Infantil