Santander, Google y Microsoft lanzan cursos gratuitos de IA; cerrarán brecha digital en México

Llevar Inteligencia Artificial a estudiantes, Maestros y profesionistas es llave para abrir el futuro del conocimiento y empleabilidad en México, señala Cherbowski — Para reducir la brecha digital y fortalecer las habilidades tecnológicas de las personas en el país, Banco Santander, Google, y Microsoft, abrieron tres cursos gratuitos para los interesados en su aprendizaje continuo.

Arturo Cherbowski Lask, Director Ejecutivo de Santander Universidades y Director General de Universia México, explicó que la enseñanza involucra Inteligencia Artificial (IA), dirigidos a estudiantes, Maestros y profesionistas en México.

Dijo que el curso fortalecerá las competencias digitales en todos los niveles educativos y preparará a la comunidad académica para los retos del futuro laboral.

Añadió que los cursos están disponibles hasta el 30 de septiembre de 2025 a través de Santander Open Academy, 100 por ciento virtuales, y accesibles para personas mayores de 16 años y con certificación oficial de finalización.

Indicó que la iniciativa beneficiará a estudiantes y profesionales mexicanos, con formación en herramientas de IA aplicadas a la productividad, la automatización y la generación de contenidos, en un esfuerzo del banco por ofrecer cursos abiertos y sin límite de cupo para cualquier persona interesada en participar.

“En alianza con Google y Microsoft estamos acercando cursos de Inteligencia Artificial a todas las personas, sin importar su contexto o nivel de experiencia; estamos convencidos de que apostar a la educación en tecnología como la IA es fundamental para el futuro y empleabilidad en México”, dijo Cherbowski Lask.

Detalló que los tres programas abordan áreas clave de la IA aplicadas a la vida académica y profesional.

La primera es el Curso Santander | Fundamentos de ChatGPT, que introduce a ChatGPT y su uso en la creación de ensayos, generación de ideas para proyectos, apoyo en la redacción de contenido y automatización de tareas.

La segunda es Google: Inteligencia Artificial y Productividad, que capacita para aprender a utilizar Gemini y otras herramientas que mejoran la productividad académica y profesional, desde la organización de clases hasta la resolución de problemas.

La tercer clave es Domina la IA con Microsoft Copilot, un curso desarrollado con Microsoft y Go4it, enfocado al uso responsable de Copilot para potenciar la creatividad, simplificar investigaciones y aplicar criterios de ética en el uso de tecnología en la educación.

Inscripciones Abiertas

Cherbowski Lask explicó que las inscripciones están disponibles de forma gratuita hasta el 30 de septiembre de 2025 a través de la plataforma Santander Open Academy, sin requisitos técnicos o académicos previos.

Con este esfuerzo, Banco Santander México reafirma su compromiso con la Educación Euperior, la innovación en el aula y la preparación de nuevas generaciones para un mundo laboral cada vez más tecnológico.

Santander, Google y Microsoft lanzan cursos gratuitos de IA; cerrarán brecha digital en México