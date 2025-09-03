SEP y Anticorrupción se alían; ética y honestidad, nuevo corazón educativo en México

La ética es revolución silenciosa en la Nueva Escuela Mexicana; forma conciencias, y despierta comunidad hacia un país íntegro y justo, señala Mario Delgado — Un compromiso “inquebrantable con la honestidad, la congruencia y la integridad” es compartido por las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), dijo el titular de la primera, Mario Delgado Carrillo.

Añadió que “la ética es una revolución que se asume en la Nueva Escuela Mexicana (NEM)”.

El funcionario habló así tras foemalizar una colaboración con la titular de la SABG, Raquel Buenrostro Sánchez, y los titulares del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM).

Con ello las instituciones referidas realizarán acciones conjuntas de capacitación, investigación, asesoría, difusión, certificación, y profesionalización de servidoras y servidores públicos del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Delgado Carrillo dijo que la NEM “promueve que todas las niñas, los niños y los jóvenes reciban una formación en valores, en la que la ética y la honestidad son ejes fundamentales del humanismo mexicano”.

Explicó que cuando la educación es verdadera, despierta conciencias, genera comunidad, siembra raíces y abre horizontes.

“Nos hace comprendernos como parte de un todo, sabiendo que quien daña a los demás se daña a sí mismo, pero quien vive para servir a su comunidad de manera honesta, íntegra y congruente obtiene la dicha inmensa de vencer la soledad y el egoísmo”, expresó.

En el magnífico Salón Iberoamericano de la SEP dijo que la institución acompaña la formación de ciudadanos que piensen, duden, cuestionen, sueñen, se reconozcan en su historia y presente, pero también se sientan responsables de lo que está por venir.

Por su parte la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez explicó que los tres convenios de colaboración estratégica firmados sumarán esfuerzos y multiplicarán resultados, entre ellos el programa Semilleros de la Honestidad, para fortalecer los valores en la niñez y la juventud del país.

“La honestidad es un valor que debemos transmitir con vehemencia a las nuevas generaciones; la cultura del ‘quien no transa, no avanza’ debe quedar en el pasado, a través de la concientización, el reconocimiento de buenos ejemplos y una pedagogía basada en principios éticos, lograremos la mayor transformación de nuestras sociedades”, culminó.

Presentes también en la firma, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora; el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí; y el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera; el director general del TecNM, Ramón Jiménez López; y la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel.

SEP y Anticorrupción se alían; ética y honestidad, nuevo corazón educativo en México