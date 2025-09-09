Lanzan orden de aprehensión contra el “Señor de los Buques” por huachicol fiscal

Fgr Roberto Brown. (Especia)

Un juez giró orden de captura contra Roberto Brown Cantú, alias “El Señor de los Buques” por el traslado ilegal de ocho millones de litros de huachicol fiscal asegurados en marzo en el puerto de Ensenada, Baja California.

Además, tres de sus socios también son buscados por ese delito, uno de ellos, Jesús Tadeo Amaya Olvera, hermano de Cristian Jesús Amaya Olvera, involucrados en el caso de Ensenada, por su presunta responsabilidad en el delito de posesión y almacenamiento Ilícito de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos.

Roberto Brown Cantú, alias “El Señor de los Buques” habría colaborado con cinco marinos en activo, uno en retiro, tres empresarios y cinco funcionarios de aduanas implicados en una red de contrabando de combustible, a través de la empresa de transportes Mefra Fletes.

Estas personas, identificadas como Manuel Roberto “N”, Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Éndira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Natalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”, formaron una estructura criminal cuya logística delictiva se basa en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible, con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos.

Uno de los detenidos es Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante y sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda. Entre las demás personas arrestadas están subalternos que colaboraron con este sujeto.

Anuar González se incorporó en 2023 como representante legal a la empresa de transportes Mefra Fletes, propiedad del ciudadano de nacionalidad mexicana y estadounidense Roberto Brown Cantú, alias “El Señor de los Buques” investigado por contrabando de millones de litros de combustible de Estados Unidos a México.

Durante varios años, Anuar González fue juez de Distrito en Veracruz y en febrero del 2019, el Consejo de la Judicatura Federal lo destituyó del cargo por actos de corrupción, en contra de constancias y errores inexcusables en un caso de pederastia.

En tanto, Héctor Manuel Portales Ávila, también representante legal de Mefra Fletes y secretario de la empresa Autolíneas Roca, fundada en 2021 por Brown Cantú.

La empresa Mefra Fletes fue constituida en el año 2015 en Guadalajara, Jalisco y posteriormente, en 2019, Roberto Brown Cantú y José y José René Tijerina Mendoza se convirtieron en sus socios y comenzaron a operar en Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas.