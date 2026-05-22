Acuerdan reubicar dos escuelas en Paraíso, Tabasco

. Mario Delgado informó que la nueva edificación de las dos escuelas será en el mismo predio en un plazo de 6 meses, una vez que la comunidad escolar apruebe el proyecto

En cumplimiento de las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, se reunió con madres, padres, maestras y maestros del Jardín de Niños Agustín Melgar y la Primaria Abias Domínguez Alejandro, en Paraíso, Tabasco, donde se acordó la reubicación de ambos planteles en beneficio de más de 400 alumnas y alumnos.

Durante la asamblea, se aprobó que las clases continúen en las instalaciones actuales hasta la conclusión de las nuevas escuelas, cuya construcción se realizará en el mismo predio donado por el municipio y tendrá un plazo de seis meses, una vez que la comunidad escolar valide el anteproyecto.

Delgado informó que se integrará una comisión de seguimiento conformada por madres y padres de familia, autoridades educativas y representantes de Pemex, para garantizar transparencia en las obras. Asimismo, destacó que los planteles conservarán su plantilla docente y directiva, y que los acuerdos responden a la política educativa de la Presidenta para garantizar el derecho a la educación y la salud de niñas y niños.

El encuentro contó con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como de representantes de Pemex y del INIFED, quienes refrendaron su compromiso con la comunidad escolar de Paraíso.

Adicionalmente, se subrayó que la construcción de las nuevas escuelas incluirá espacios seguros y adecuados para la primera infancia y la educación primaria, con servicios básicos garantizados y áreas de convivencia que fortalezcan la integración comunitaria.