Tarjeta del Bienestar: así puedes recuperarla paso a paso para adultos mayores y jóvenes construyendo el futuro

Trajeta Bienestar (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

Perder la tarjeta del Bienestar no significa perder el acceso a tus apoyos económicos. Todos los beneficiarios de los Programas para el Bienestar reciben sus recursos mediante este plástico, que puede usarse directamente en las sucursales del Banco del Bienestar. Sin embargo, en caso de extravío o robo, es necesario seguir un procedimiento para recuperarla.

Los pasos a seguir son relativamente sencillos:

Reporta inmediatamente el robo o extravío al número 800 900 2000.

Ten a la mano tu CURP, INE y el Número de Tarjeta, ya que serán necesarios para verificar tu identidad y bloquear la tarjeta.

Anota el folio que te proporcionen durante la llamada.

Después, dependiendo del programa al que estés inscrito, deberás comunicarte a los números o correos electrónicos específicos de cada apoyo, como las Becas Benito Juárez, Pensión para Adultas Mayores, para Personas con Discapacidad y pensión mujeres, pueden consultar la oficina de atención más cercana a tu domicilio.

Es importante tener paciencia ya que el proceso telefónico suele ser lento y en ocasiones, las llamadas se interrumpen, no obstante, al final recibirás una respuesta clara y una solución para reponer tu tarjeta.

Tarjeta de Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cómo la recupero?

En este programa el trámite es más complejo, ya que tiene una duración de un año y no es permanente como otros apoyos; en algunas sucursales del Banco Bienestar incluso señalan que no hay reposiciones de esa tarjeta, sin embargo a la hora de llamar a los números de apoyo de dan la información necesaria para tramitarlo.

Primero es llamar a los números oficiales (079) y proporcionar tus datos para obtener un folio.

Posteriormente ingresar a la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro y acceder al apartado “Perdí mi tarjeta Bienestar”.

Uno de los consejos que se te da es que verificar tu teléfono de contacto y escribir una breve justificación para solicitar la reposición.

Una vez enviada la solicitud, se confirmará vía telefónica la fecha y lugar donde podrás recoger la nueva tarjeta, el proceso puede tardar hasta 30 días.