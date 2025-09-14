Cae en la CDMX Sergio Cano Correa, alias D3: presunto líder de una banda ligada a La Familia Michoacana

Cae en la CDMX Sergio Cano Correa, alias D3

Este domingo se reportó la detención de cuatro sujetos implicados en el cultivo y almacenamiento de marihuana identificados como pertenecientes a una banda ligada a la Familia Michoacana.

Esto como resultado de trabajos de investigación e inteligencia entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

En un operativo coordinado y de manera simultánea, los agentes intervinieron los inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco, que eran utilizados por la célula delictiva para el desarrollo de invernaderos, producción, cosecha, distribución, almacenamiento y venta de marihuana de diseño, así se informó en un comunicado emitido en conjunto por las instituciones de seguridad.

¿Quién es Sergio Cano Correa?

Fueron detenidos cuatro sujetos, entre ellos quien fue identificado por fuentes de seguridad como Sergio Cano Correa, de 33 años, que presuntamente dirigía el grupo delictivo con presencia en Ciudad de México, Estado de México (centro), Guerrero (suroeste) y Sinaloa (noroeste), dedicado al desarrollo de invernaderos de marihuana de diseño, con operaciones detectadas en Costa Rica y Guatemala.

Los otros tres detenidos fueron identificados como Patricio Daniel Hernández Ruiz, alias Smog, de 41 años; Paolo Josué Zavala Zavala, de 27 años, y Francisco Javier Valencia Ordoñez, de 34 años.

Se informó que en el inmueble ubicado en la alcaldía Iztacalco, se aseguraron dos bolsas con marihuana, una bolsa con polvo color amarillo, una báscula digital, un invernadero con 1,153 plantas de marihuana; en la alcaldía Benito Juárez se aseguraron 139 paquetes y un costal con 35 kilos de marihuana.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente y los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.