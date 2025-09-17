Alerta Sísmica CDMX: así la puedes activar en tu iPhone y Android

Alerta sísmica en Celulares

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el próximo viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional de Sismo, donde se activará el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) no solo en altoparlantes y medios tradicionales, sino también en todos los teléfonos celulares en México.

El SASMEX, considerado un desarrollo único a nivel mundial, es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) y funciona en entidades con alta sismicidad como Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima, Chiapas y Estado de México.

¿Cómo funcionará la alerta sísmica?

La señal será transmitida de manera simultánea por

14,491 altoparlantes en la Ciudad de México.

Más de 80 millones de teléfonos móviles en el país.

100 estaciones de radio AM/FM.

11 televisoras comerciales.

En esta ocasión, la hipótesis principal será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, aunque cada entidad federativa definirá escenarios según sus riesgos más frecuentes.

Primera vez en celulares

Por primera vez, la alerta llegará a todos los celulares en México, gracias al sistema desarrollado por la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con apoyo de Altán Redes, AT&T y Telcel.

A partir de este 19 de septiembre, la alerta sísmica a través de telefonía celular quedará habilitada de manera permanente y también podrá usarse para advertir sobre otros fenómenos naturales.

Cómo activar la alerta sísmica en tu celular

En iPhone:

Abre la aplicación Configuración.

Ingresa a Notificaciones.

Dirígete a Alertas gubernamentales.

Activa la opción de Alertas de emergencia.

En Android:

(El menú puede variar según la marca y versión del dispositivo)

Abre la aplicación Ajustes.

Ingresa a Notificaciones o Seguridad y emergencias.

Selecciona Alertas de emergencia inalámbricas.

Activa la opción de Alertas de emergencia.

En equipos recientes de Google Pixel y Samsung, existe incluso un apartado exclusivo de Alerta Sísmica para una configuración más sencilla.

Asegúrate de mantener tu celular actualizado para garantizar el correcto funcionamiento.