Robustece Pemex Seguridad Estratégica con vehículos operativos

La Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex recibió de manos del Director General de la empresa productiva del Estado, Víctor Rodríguez Padilla, una flota de 292 vehículos nuevos que habrán de sumarse a las tareas de vigilancia y resguardo de instalaciones estratégicas.

Rodríguez Padilla recalcó que se trata de unidades de última generación que mejorarán las capacidades de operación y respuesta del personal de salvaguardia, contribuyendo a proteger el patrimonio de los mexicanos.

Los vehículos también serán destinados a elementos que se encuentran consagrados al combate del mercado ilícito de hidrocarburos; menester de seguridad estratégica para Pemex y para México.