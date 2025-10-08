¿Quién es la regidora de Morena que regaló impresoras a escuela sin luz?

Nicole Cambray, regidora del Gobierno de Chilpancingo de los Bravo (@DomoDeCristal/x)

En redes sociales surgió un nuevo momento de indignación debido al regalo de una regidora de Morena en Guerrero, quien publicó en sus cuentas oficiales que regaló una impresora a una escuela rural, sin embargo, lo que llamó la atención fue que ni siquiera tienen luz para poder utilizarla.

Se trata de Nicole Cambray, regidora del Gobierno de Chilpancingo de los Bravo, quien fue señalada de no conocer las verdaderas necesidades de los menores de su municipio.

La regidora cuando compartió un video desde sus redes sociales (el cual se eliminó debido a la polémica) llegando a la Escuela Primaria Intercultural Cuitláhuac, ubicada en el centro de Guerrero con pisos de cemento y techos de lámina que brinda educación a niños de escasos recursos.

Ahí, Cambray llegó para otorgarle a los pequeños un regalo con el cual podrían obtener “un beneficio” para sus clases: una impresora multifuncional. No obstante, el problema radica en que las aulas no cuentan con el servicio de luz lo que dificulta el uso del aparato y además, evidencia la falta de información de la integrante de Morena sobre la situación actual de los centros educativos.

Controversia en redes

Usuarios se mostraron indignados debido a la falta de atención de la regidora en su localidad: “Que falta de conciencia tiene esta señora sin vergüenza, eso nos pasa por permitir gente que nunca a movido un dedo o generado un valor real a la sociedad postularse para puestos políticos”, indicó un usuario en redes sociales.

“Es la regidora y no sabe las condiciones en las que se encuentra el lugar donde está parada, debería de renunciar a ese cargo por pura dignidad“, añadió otro usuario.