¿Cuándo cerrarán las sucursales de CiBanco y qué hacer y si tengo mi dinero ahí?

En un giro sorpresivo en el sistema financiero mexicano, CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple ha iniciado su proceso oficial de liquidación tras la revocación de su autorización para operar como banco, informó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

La medida ha dejado a clientes preguntándose: ¿qué ocurrirá con sus créditos vigentes? A continuación, un desglose de la situación, las obligaciones que permanecen y los pasos que deben seguirse para continuar con los pagos.

¿Por qué CIBanco está siendo liquidado?

Según el IPAB, a partir del 10 de octubre de 2025 se revocó la licencia de operación del banco y se inició el procedimiento de liquidación.

Aunque no se ha confirmado al público la totalidad de los motivos, varias investigaciones apuntan a acusaciones de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las cuales han generado presión regulatoria.

Cabe señalar que, en julio de 2025, Hacienda impulsó una escisión del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam, con la finalidad de mantener la operación de los fideicomisos afectados.

¿Qué pasa con los créditos qué tienes con CIBanco

La noticia más urgente para quienes tienen financiamiento vigente es la siguiente: la liquidación no exime a los deudores de sus obligaciones. Es decir, aunque el banco cierre sus operaciones, quienes mantienen un crédito deben seguir pagando conforme a lo establecido en el contrato original.

El IPAB, en su calidad de liquidador, ha recalcado que los pagos deben continuar.

Cierre de sucursales y atención al público

De acuerdo con el IPAB, todas las sucursales de CIBanco cerraron desde el 10 de octubre. No obstante, algunas permanecerán operativas a partir del 13 de octubre exclusivamente para consultas, aclaraciones o solicitudes de pago de obligaciones garantizadas.

Ese servicio especial tendrá un horario limitado: de lunes a jueves de 9:00 a 18:00, y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Para orientación sobre cómo seguir pagando o presentar aclaraciones, el IPAB ha habilitado:

Teléfono: 800 2 88 4722 (800 A TU IPAB), disponible de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

Correo electrónico: infoCIBanco@ipab.org.mx

Sitio web del IPAB: www.gob.mx/ipab

También se ha publicado un listado de sucursales que seguirán atendiendo, el cual puede consultarse en la página oficial del IPAB.

El instituto ha insistido en un mensaje claro: no dejar de pagar es la prioridad para evitar caer en mora o generar sanciones adicionales.